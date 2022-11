Destiny 2: Server Down für Wartungsarbeiten am 30.11. – Alle Zeiten und Infos

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was steckt in den Patch Notes? Sollte Bungie ein Update vornehmen, könnte dies auch die Veröffentlichung eines Hotfix bedeuten. Traditionell erhalten wir diese Informationen recht zügig, nachdem die Server wieder online gegangen sind.

Mit der Server-Downtime könnte Bungie bereits erste Vorbereitungen zum Start der kommenden Season 19 treffen. Sie beginnt am 06. Dezember und wird an den Fähigkeiten der Hüter einiges verändern.

In der Wartezeit empfehlen wir euch einen Blick auf das kommende DLC „Lightfall“ zu werfen, dass im Februar 2023 an den Start geht und euch in die moderne Stadt „Neomuna“ einlädt:

Während Bungie an den Servern arbeitet, wird euch MeinMMO begleiten und diesen Artikel, sobald die Wartung beginnt, mit frischen Informationen aktualisieren. Bleibt also dran, damit ihr nichts verpasst.

Das müsst ihr heute wissen: Nach einer kleinen Update-Pause bringt Bungie das für gestern geplante Update heute, am 30. November. Die Server gehen also für eine Wartung offline und ihr werdet eine Weile nicht zocken können. Außerdem beginnt die Downtime früher als sonst, nämlich bereits um 16 Uhr.

