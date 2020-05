In Destiny 2 sorgt ein Clip aktuell für viel Gelächter. Ein überraschter Pechvogel wird von der Community und bald wohl auch von Bungie gefeiert.

Um diesen Clip geht’s hier: Der recht kleine Content Creator TheCDJohnson wollte im PvP einfach ein bisschen die Sau rauslassen und Spaß haben. Als er gerade seine Super zündet, wird er jedoch zu einem der größten Pechvögel in Destiny 2.

In wenigen Augenblicken stirbt er gleich 3fach durch dieselbe feindliche Attacke und hätte auch nichts anders machen können. Was ihm da passiert ist, hält er in einem 10-Sekunden Clip fest. Das Video sorgt aktuell für ordentliche Wellen in der Community und sogar einige großen Namen und ein Community-Manager lachen mit.

Sein Pech könnte sich in einen seiner größten Siege in Destiny verwandeln. Schaut euch den kurzen Clip hier an:

I just had THE ABSOLUTE WILDEST spawns in a game of Mayhem in #Destiny2



Actually hilarious 😂😂😂 pic.twitter.com/RcDJz4eQk4 — TheCDJohnson (@TheCDJohnson) May 10, 2020 Pechvogel wird für seinen kurzen Clip gefeiert

Unglück & Zufall bringen tausende Destiny-Spieler zum Lachen

Das ist passiert: TheCDJohnson spielt im Schmelztiegel die Hexenkessel-Playliste, dort geht es dank deutlich schneller Fähigkeiten-Aufladung standardmäßig chaotisch zu. Als er gerade seine Golden Gun zündet, kreuzt ein Warlock seinen Weg und wirft dem Jäger eine Nova Bombe entgegen.

Zwar erwischt die Golden Gun den Warlock und trifft auch die Nova, doch die Explosion reißt den Jäger in den Tod. Keine 5 Schritte von der Situation entfernt spawnt TheCDJohnson augenblicklich und stirbt abermals durch die Nova. Der nächste Spawn setzt ihn gnädigerweise ein paar Meter weiter entfernt zurück ins Spiel – doch die Nova schlägt ein 3. Mal hart und gnadenlos zu.

Das Resultat: 3 Tode in etwa 5 Sekunden und der Jäger hätte nichts tun können, um auch nur einen der Tode zu verhindern. Aber wenigstens hat er seinen Peiniger mit ins Grab gerissen.

Die Nova Bombe rächt ihren Herrn gleich 3fach

Wie ist das überhaupt möglich? Als der Jäger den Warlock und seine Nova über den Haufen ballert, muss er einige der Eigenheiten der feindlichen Subklasse am eigenen Leib spüren: Der Warlock spielte den oberen Leere-Läufer. Dieser hat eine große, langsame aber zielsuchende Nova Bombe.

Als der Jäger die Bombe zerschießt, detoniert sie und sorgt so für Kill Nr. 1. Die Leere-Super hatte die Witterung schon aufgenommen und machte sich dran den Meister nach seinem Tod zu rächen. Denn explodiert diese Nova, erscheinen eine Handvoll Mini-Boben – die auch zielsuchend sind.

Durch die ungünstigen Spawns, die im Hexenkessel prompt und ohne Timer sind, stürzen sich die Projektile auf das einzig lebende in der Nähe (Kill 2). Eine der Mini-Novas fliegt noch wirr durch die Gegend, wird aber durch den erneuten Spawn des hilflosen Jägers getriggert – der unvermeidliche Kill Nummer 3 geschieht.

Dieses Video ist das Verrückteste, was ich seit Langem zu Destiny 2 gesehen habe

So kommt das bei der Community an

Das sagen die Zuschauer: Als TheCDJohnson seinen Clip am 10. Mai via Twitter online stellte, dürfte er nicht mit den Reaktionen gerechnet haben, die sein Pech in der Community auslöste.

Mittlerweile (12. Mai – 9:30 Uhr) hat das Video über 8.100 Likes, fast 2.000 Retweets und massenhaft Kommentare von belustigten Hütern:

MagickUnicorn schreibt: „Bester Destiny-Clip, den ich seit einer langen Zeit gesehen habe“.

Einige User scherzen über die ausweglose Situation. So sagt Ascendat Nomand (PvP-Pro) „Just git gud“, etwa: werde einfach besser.

Auch große Destiny-Namen wie Falloutplays werden auf das Video aufmerksam und teilen den lustigen Clip

Bungies Community Manager dmg04 äußert sich schlicht mit „wrecked“, also: zerstört.

Der Ersteller ist von den Reaktionen überwältigt und nutzt seinen Platz im Rampenlicht unter anderem dafür, die Zuschauer aufzurufen „Excellent“ zueinander zu sein. Die Worte sind klar an die Bungie-Ikone Deej angelehnt, der die Hüter stets mit diesen Worten zu nettem Verhalten untereinander animiert:

Be excellent to each other. — DeeJ (@DeeJ_BNG) August 27, 2018

Chancen auf das Video der Woche? Viele der Zuschauer fordern den Pechvogel auf, das Video doch zur Wahl für Destinys Video der Woche einzureichen. Gesagt, getan – der Clip könnte jetzt offiziell von Bungie gekürt werden und TheCDJohnson damit eines der seltensten Embleme im Spiel einbringen. Aktuell liegt der Beitrag mit dem Titel „Nerf Warlocks“ sogar vorne und hat reelle Chancen auf den Sieg.

Hat euch das unglaubliche Pech auch so sehr zum Lachen gebracht? Wer weiß, eventuell reiht sich der Clip in die Reihe von prämierten Destiny-Videos ein. Wie auch dieser Beitrag: Tier-Doku verzaubert Hüter – Spieler filmt süße Kätzchen und sogar Space-Nessi