Destiny 2 könnte sich bald von einer kompletten Location verabschieden. Spieler haben ingame neue Hinweise gefunden, die diese Theorie untermauern – davon fehlt aber plötzlich scheinbar jede Spur.

Achtung – mögliche Spoiler, weiterlesen auf eigene Gefahr!

Um diese Theorie geht’s: MeinMMO berichtete bereits, dass die Zerstörung von gleich 2 Locations bevorstehen könnte. Die Theorie, Titan könnte sogar komplett vernichtet werden, wurde eigentlich als recht unwahrscheinlich eingestuft.

Doch die Spieler haben jetzt Hinweise im Spiel selbst gefunden, die das Szenario zu bestätigen drohen.

Das wurde jetzt gefunden: Jede Location hat einen NPC, der als Ansprechpartner für das Gebiet gilt und dort Quests sowie Planeten-spezifische Ausrüstung anbietet. Auf Titan übernimmt Sloane diese Rolle. In ihrem Inventar sind jetzt aber Warnhinweise aufgetaucht, die ihre Items als nur für „Begrenzte Zeit“ kennzeichnen:

„Begrenzte Zeit“ was passiert mit dem Emblem, wenn die Zeit abgelaufen ist?

Diese Warnung verwendet Destiny 2, um den Hüter klarzumachen, dass ein Item bald aus dem Spiel verschwindet. Genutzt wird es meist für saisonale oder Event-bezogene Gegenstände. Wasser auf den Mühlen der „Titan wird zerstört“-Theoretiker.

Was hat es damit auf sich? Ein Blick ins Inventar von Sloane zeigt gleich 2 der Warnhinweise:

Das planetare Emblem „Neu-Pazifika-Arkologie“ ist nicht nur noch begrenzt verfügbar

Die legendäre Waffe „Schneller Ritt“ ist nur noch begrenzt verfügbar

Dass die Waffe mit einem Zeitstempel versehen ist, stellt keine Besonderheit dar. Auch die NPCs von anderen Locations haben stets diesen Hinweis bei ihren Waffen – denn die direkt käuflichen Knarren rotieren saisonal.

Interessant wird es jedoch beim Emblem: Kein anderes der vergleichbaren Embleme anderer Schauplätze weist den Schriftzug „Begrenzte Zeit“ auf. Das könnt ihr leicht selbst überprüfen. Besucht beispielsweise Ana auf dem Mars oder Devrim in der ETZ. In jedem Fall ist die Waffe zeitlich begrenzt, doch das planetare Emblem ist ohne Anmerkungen in deren Inventar.

Dies könnte den Theoretikern zufolge 3 Gründe haben:

Titan wird zerstört, daher kann das spezifische Emblem nicht länger erspielt werden

Titan erhält eine große Überarbeitung und wird der Schauplatz einer Erweiterung – damit geht ein neues Emblem einher

Es handelt sich schlicht um einen Bug oder Anzeigefehler

Update – 11:30 Uhr: Mittlerweile berichten immer mehr Spieler, dass der Zeitstempel des Emblems plötzlich nicht mehr zu sehen ist. Auch auf MeinMMO schreibt ihr, dass ihr vor Kurzem noch den mysteriösen Schriftzug lesen konntet. Nun ist davon aber keine Spur mehr zu finden.

Ich selbst konnte den Warnhinweis noch lesen und habe das oben eingebettete Bild gemacht.

Die Dunkelheit könnte ganze Planeten auffressen

So könnte es zur Zerstörung kommen: Dass die Dunkelheit (in Form der bedrohlichen Pyramiden-Schiffe) näher rückt, ist längst kein Geheimnis mehr. Woche für Woche vergrößert sich ihre Flotte in unserem Sonnensystem.

Die Flotte rückt immer näher und erreicht bald Titan

In Kürze wird unser Feind den Saturn mit seinem Mond Titan erreicht haben. Bungie hat bereits vor einiger Zeit angekündigt, dass Destiny 2 nicht endlos weiterwachsen kann. Wenn etwas dabei eine ganze Location auslöschen kann, dann der Feind auf den wir seit fast 6 Jahre warten.

Mit der Zerstörung würde Bungie gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Die Dunkelheit würde als die größte Gefahr überhaupt im Spiel eindrucksvoll in Szene gesetzt werden. Die Auslöschung einer Location würde das Spiel deutlich entschlacken und Platz für Neues schaffen.

Viele Hüter sind sich einig: Wenn es tatsächlich eine komplette Location erwischen sollte, wäre Titan die offensichtlichste Wahl. Das Gebiet ist vergleichsweise klein und bietet nicht so viele relevante Inhalte wie andere Anlaufstellen.

Was glaubt ihr? Wird die Zerstörung eines ganzen Schauplatzes plötzlich immer wahrscheinlicher oder sind das nur Hirngespinste? Hat Bungie den Hinweis entfernt, weil es sich um einen Bug handelte oder um die Spannung zu wahren?