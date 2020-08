Destiny 2 erfüllt größten Wunsch fürs Sommer-Event, doch eine Änderung fehlt vielen

Destiny 2 möchte mit dem „Sonnenwende der Helden“-Event die Zeit der Spieler endlich gebührend belohnen. Dafür wurden Änderungen am Loot vorgenommen, die sich die Spieler auch so wünschten – doch viele Spieler der vergangenen Jahre sind noch enttäuscht.

Darum sorgte das Sommer-Event für Frust: Destiny 2 feiert den heißen Sommer traditionell mit der Sonnenwende der Helden. Im Event können sich die Hüter in einer einzigartigen Location austoben und jagen der wohl eindrucksvollsten Rüstung im Spiel hinterher, die man mehrstufig verbessern kann.

Wer sich in den vergangenen Jahren die Mühe machte und die ramponierte Ausrüstung komplett auflevelte oder sogar in schicke Effekte investierte, schaute schnell in die Röhre: Die Rüstung war quasi schon nach kurzer Zeit veraltet – entweder fehlten wichtige Modifikations-Möglichkeiten, sie hatte schlechte Statuswerte oder war Level-technisch schnell überholt.

Doch dieses Jahr hat Bungie bei Destiny 2 auf eure Kritik gehört:

Endlich hat Destiny 2 auf euch gehört: Rüstungen aus Sommer-Event bleiben relevant

Das ist jetzt neu: Bungie möchte während der Sonnenwende 2020 die „Verdiensterfahrung der vergangenen Jahre verbessern“ (via Bungie) – die Spieler sollen sich für ihre Mühen dauerhaft belohnt und für ihre Spielzeit respektiert fühlen.

Alle Spieler können durch Herausforderungen automatisch ein neutrales, weißes Glühen auf der Event-Rüstung freischalten

Die begehrten elementaren Glüh-Effekte sind nun universelle Ornamente – ihr könnt sie auf jeder „Armor 2.0“-Rüstung aktivieren

Glüh-Effekte aus dem Everversum funktionieren jetzt für alle Elemente (zuvor musste jeweils ein separater Effekt erworben werden) – das gilt sogar für das im Herbst kommende Stasis-Element

Die Universellen Ornamente gibt’s im Everversum gegen Glanzstaub (erspielbare Währung) oder Silber (Echtgeld-Währung)

Nach Erreichen der vorletzten Stufe, könnt ihr das letzte Upgrade auch nach dem Event vervollständigen

Die Sonnenwenden-Rüstung bleibt relevant, da keine Überarbeitung an der Ausrüstung anstehen

Um diese Rüstung dreht sich die Sonnenwende 2020

Diese Änderungen kommen bei den Hütern sehr gut an. Sie haben den Eindruck, dass auf sie gehört wurde. Doch viele Spieler, die in den vergangenen Jahren fleißig zockten, sind enttäuscht und fordern noch eine Änderung.

Spieler wollen bei Sonnenwende der Helden nicht erneut zur Kasse geben werden

Das fordern die Spieler: Spieler die in den vergangenen Sonnenwenden-Events Glüh-Effekte im Everversum gekauft haben, sollen die aktuellen nicht erneut bezahlen müssen. Ein entsprechender Post hat auf reddit mittlerweile (11.08.20 – 9:00 Uhr) 12.000 Upvotes und in über 1.100 Kommentaren diskutieren die Hüter eifrig.

Auch hier auf MeinMMO lesen wir diese Forderung:

Um die Spieler, die letztes Mal den Grind auf sich genommen haben, zu entschädigen, sollten sie die Ornamente + Leuchteffekte von letztem Jahr gratis bringen. Waren immerhin einige Stunden Grind und um die 10 €, die wir da letztes Jahr reingesteckt haben. Skalde via MeinMMO

Viele Spieler sind enttäuscht, dass Bungie jetzt auf die Kritik eingeht, aber dabei ihr vergangenes Zeit-Investment nicht schätzt. So mancher wäre schon mit einem Rabatt auf das aktuelle Set zufrieden oder wünscht sich, dass wenigstens die alten Effekte als Variante der Ornamente bereitstünden.

Was haltet ihr von den Änderungen und wünscht ihr euch, dass auch die Mühen der vergangenen Jahre bedacht werden? Oder findet ihr es okay, wenn Bungie sich nur auf das Event 2020 konzentriert?

