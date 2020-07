Destiny 2: So cool würden Killstreaks aus Call of Duty mit Hütern aussehen

Habt ihr euch schon immer gefragt, wie die berühmten Killstreaks in Destiny 2 aussehen könnten? Ein Video beantwortet diese Frage und macht sogar Bungie neugierig.

Was sind Killstreaks? Killstreaks oder Abschussserien kennt man vor allem aus der „Call of Duty„-Reihe. Dort belohnen sie Spieler, die mehrere Kills in Folge einfahren ohne zu sterben, mit Match-entscheidenden Hilfsmitteln.

Mit von der Partie sind beispielsweise Aufklärungsdrohnen, aber auch schwer bewaffnete Kampfflugzeuge oder gepanzerte Juggernauts mit genug Feuerpower um selbst Rambo eifersüchtig zu machen. Die Spieler können frei wählen:

Mit schwachen, aber schnell erreichbaren Killstreaks ins Gefecht ziehen

Oder alles riskieren und am Ende dafür richtig was zum Aufräumen haben

Killstreaks sind aus CoD nicht mehr wegzudenken – Doch wie könnten sie im PvP von MMO-Shooter Destiny 2 aussehen? Ein Video beantwortet diese Frage jetzt besonders eindrucksvoll und kreativ:

Schaut euch hier an, wie cool Killstreaks in Destiny 2 aussehen würden

Der YouTube-Channel Fragment orientiert sich stark am Vorbild, aber münzt bekannte Killstreaks auf die Destiny-Eigenheiten um. Nach einer Reihe von Abschüssen erscheint ein Rudel von Beschützern und auch die wohl bekannteste Killstreak, die AC-130 hat ihren Auftritt.

Diese Destiny-Killstreaks sorgen für Spaß:

Taschen Warlock: Ruft einen Leereläufer herbei, der den Feinden eine Nova-Bombe entgegen knallt und dann davon segelt (erfordert 5 Kills)

Jäger Aegis: Der Spieler wird von 3 Arkusakrobaten beschützt, die mit ihrem drehenden Stab einen Schutzwall erschaffen und das feindliche Feuerablenken (erfordert 7 Kills)

Titanen Dreizack: Aus der Entfernung donnern 3 Superman-Titanen an, die sich wie eine zielsuchende Rakete auf Feinde stürzen – Erfordert (erfordert 9 Kills)

Phönix Kanonenschiff: Eine mit dem Exotic Wahrheit bewaffnete Dämmerklinge fliegt hoch über den Köpfen der Gegner und lässt Verwüstung regnen – Der AC-130-Verschnitt soll auch Zugriff auf eine schnell feuernde MG haben (erfordert 11 Kills)

Der Titan saust wie eine Rakete durch die Luft

Bungie ehrt das Video auf besondere Weise

So wird der Clip prämiert: Destiny-Entwickler Bungie kürt jede Woche ein Video aus der Community zum „Movie of the Week“. Dafür gibt es eine lobende Erwähnung im wöchentlichen Blogpost und ein exklusives Ingame-Emblem. Den begehrten Zuschlag erhielt diesmal das Killstreak-Video.

Der YouTube-Channel von Fragment hat nur knapp 100 Abos und auch nur das eine Killstreak-Video, welches aber inzwischen über 14.000 Klicks (Stand 25.07.2020) hat.

Wie würden eure Ideen für Destiny-Killstreaks aussehen? Was haltet ihr von dem Einfall, die zerstörerischen Killstreaks in den Schmelztiegel zu bringen – sollte das rein hypothetisch bleiben oder wäre es eine coole Prise Chaos?

Wenn ihr nach der Action ein entspannendes Destiny-Video schauen wollt, haben wir diesen Tipp: Tier-Doku verzaubert Hüter – Spieler filmt süße Kätzchen und sogar Space-Nessi