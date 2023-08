Destiny 2 hat aus einem vergessenen Exo die beste Wahl im PvE gemacht

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Was sagt ihr zur Auferstehung des „Feindfinder“? Hat euch diese Verwandlung überrascht? Und wie denkt ihr über den Schadensoutput und die Aussage zu dem Rüstungsladungs-Fehler? Ist euch das auch aufgefallen? Dann schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare und tauscht euch mit der deutschen Destiny-2-Community aus.

Als Spieler darf man jedenfalls gespannt sein, welche Überraschungen Bungie in Zukunft mit weiteren vergessenen Exoten plant. Abgeschrieben ist jedenfalls noch keines und alle werden ständig überprüft und, wie hier, gegebenenfalls erfolgreich wiederbelebt, um in neuem Glanz zu erstrahlen.

Deswegen sind einige Spieler der Meinung, dass der „Feindfinder“ möglicherweise von Bungie zum Worlds First Rennens in „Crotas Ende“ am Wochenende deaktiviert werden muss. Wir halten euch dazu auf dem Laufenden.

So gut ist „Feindfinder“ jetzt: Nach den ersten Tests auf dem Jäger mit dem Exotic „Feindfinder“ war schnell klar, dass er nun erstaunlich gute Schadensspitzen mit einer erhöhten Effektivität in PvE-Gefechten bietet. Er ist damit sogar zu einer starken Alternative für das Exo „Sternenverschlinger-Schuppen“ geworden.

