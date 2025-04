Events sollen sich in Destiny 2 bald lohnen und dafür entfernt Bungie ein verhasstes Feature

The Wheel of Time – Trailer zur Fantasy-Serie auf Amazon Prime

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Wann soll die Änderung stattfinden? Das Event „Schwermetall“ soll mit dem neuen Event-Menü am 9. Mai live gehen. Lange müssen sich Fans also nicht gedulden, um sich von der neuen Änderung überzeugen zu können. Die Änderung soll einen Vorgeschmack auf The Edge of Fate bieten, der nächsten Saga von Destiny 2: Destiny 2 geht endlich weiter – Fans entdecken spannende Details im neuen Trailer

Ein altes Rätsel war in Destiny 2 so kompliziert, dass Bungie einschreiten musste

Call of Duty verliert in einem Monat fast so viele Spieler, wie es mit dem Release von Black Ops 6 auf Steam gewonnen hat

Destiny 2: The Edge of Fate – Teaser zum großen Reveal im Mai

Was hat Bungie angekündigt? Im neuesten TWaB zu Destiny 2 hat Bungie eine Neuerung der Events angekündigt. Vorwiegend soll es den Event-Pässen an den Kragen gehen.

