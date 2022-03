Der Videospiel-Entwickler Bungie solidarisiert sich mit den Menschen der Ukraine. Das Studio aus Seattle stoppt den Verkauf ihres Shooters und einzigen Games Destiny 2 in Russland und Weißrussland. Außerdem verteilt man kostenlos das Emblem Cоняшник an alle Spieler. Das Zeichen ist den Bürgern der Ukraine gewidmet und trägt das Symbol der Nationalblume der Ukraine, eine Sonnenblume.

Das sagt Bungie: Bungie sagt, sie stehen an der Seite der Menschen der Ukraine und an der Seite aller, die von dem Krieg betroffen sind.

Laut Berichten seien über zwei Millionen Ukrainer auf der Flucht vor der Invasion. Familie und Freunde, Häuser und Gemeinschaft gingen gerade verloren.

Laut Bungie sei man durch die Bungie Foundation in der Lage, humanitäre Hilfe zu leisten, Spieler hätten einmal mehr bewiesen, dass sie die Hüter der Welt seien, und hätten in 48 Stunden bereits 120.000 $ gespendet.

Was die eigenen Angestellten an Geld spenden, werde man von Bungie 1:1 aufstocken und damit verdoppeln.

Das unternimmt Bungie: Die Entwickler sagen, sie arbeiten mit ihren Partnern zusammen, um den Verkauf von allen Destiny-2-Produkten in Russland und Weißrussland zu stoppen. Die Spieler der Regionen können weiter die Destiny-2-Inhalte spielen, die sie schon gekauft haben, und auch die Free2Play-Version herunterladen, aber sie werden nicht mehr in der Lage sein, neue Inhalte zu kaufen, oder die Ingame-Währung Silber zu erwerben.

Damit schließt sich Bungie einer langen Liste großer Spiele-Entwickeler an, die ihre Verkäufe in Russland stoppen.

