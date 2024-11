Bungie hört auf die Community von Destiny 2, bringt bald eine besondere Rüstung für Modefans

Neben starken Waffen sind auch die Rüstungen einer der Hauptgründe, um in Destiny 2 zu grinden. Für das Anbruch-Event 2024 hat sich Bungie jedoch ein besonderes Rüstungsset ausgedacht, bei dem das Team sogar Rücksicht auf Modefans genommen hat.

Was ist das Anbruch-Event? Jedes Jahr im Dezember startet in Destiny 2 das Anbruch-Event. In diesem Event feiern Hüter den Winter. Sie bekommen einen Ofen von der Event-Oma „Eva Levante“ und können dann mit verschiedenen Zutaten aus der Galaxie die unterschiedlichsten Kekse backen. Diese Kekse können dann an NPCs abgeliefert werden, um Belohnungen zu erhalten.

Bei jedem Anbruch-Event gibt es zudem eine neue Event-Rüstung, die Bungie extra designt. Diesmal haben die Entwickler extra auf die Community gehört, denn die Rüstung soll sich gut anpassen können, je nachdem, welchen Shader ihr benutzen wollt.

Ihr werdet bald zu Galaxy-Drachen

Was hat Bungie vorbereitet? Diesmal können sich die Fans auf ein Drachenset freuen, das mit Galaxy-Flügeln ausgestattet ist und sich sogar bewegen kann. Laut Bungie haben sich die Entwickler extra auf die Wünsche der Fans eingelassen und versucht, das Set perfekt zu gestalten.

Die Rüstung der Warlocks (via youtube.com) Die Rüstung für Titanen (links) und Jäger (rechts)

Oft gab es die Beschwerde der Fans, dass verschiedene Shader nicht gut mit den Sets harmonieren würden. Meistens seien Farben dann an den falschen Stellen und würden so das Gesamtbild einer Modeidee der Hüter zerstören, so die Spieler. Mit dem kommenden Set jedoch wollte Bungie auf diese Beschwerden eingehen und etwas erschaffen, mit dem Hüter munter ihre Farben durchwechseln können, ohne Angst haben zu müssen, dass ihr Set mies aussieht.

Wann erscheint Anbruch 2024? Laut Bungie erscheint das Anbruch-Event 2024 am Dienstag, dem 10. Dezember 2024. Mit ihm werden Hüter dann mit Glanzstaub das neue Drachenset sowie alte Sets vergangener Jahre kostenlos erwerben können. Seid ihr also interessiert, solltet ihr auf jeden Fall euren Glanzstaub bis zu dem Zeitpunkt bunkern.

Was haltet ihr von dem Set? Die Sets der Titanen und Jäger wurden noch nicht im Detail vorgestellt, doch im letzten Livestream von Bungie könnt ihr sie für kurze Momente im Hintergrund erhaschen. Mehr zu Destiny 2 findet ihr hier: Ex-Chef von Destiny wollte mit neuer Firma tolle Spiele machen – Doch sein 1. Spiel war Concord, nun steckt er in der Krise wie Bungie