Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 19.11.

Der Freitagabend steht wieder an der Türschwelle und jeder in Destiny 2 weiß, dass mit ihm auch Xur vorbeischaut. Was ihr diese Woche, am 19.11., vom tentakelgesichtigen Händler aus einem fernen Ort erwarten könnt, erfahrt ihr hier bei MeinMMO.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Diese Woche ist nicht viel passiert, Bungie steckt tief in den Vorbereitungen des 30-jährigen Firmen-Jubiläums. Bald werden euch coole neue Items erwarten, denen ihr nachjagen könnt. Vorausgesetzt ihr hab dafür gezahlt, denn das gilt nur für Spieler, die sich das „30th Anniversary“ Paket gegönnt haben.

Unterdessen vertrieb sich ein Titan im zerbrochenen Thron die Zeit mit einem Weltrekord. Ihm gelang es seine Super zwei Stunden lang konstant aktiv zu behalten. Dafür mussten nur 16.000 besessene Leibeigene daran glauben.

Des Weiteren postete Bungie im wöchentlichen TWaB seine Pläne bezüglich aller Klassen in Destiny 2. Diese werden am 7. Dezember angepasst und verändert. Dabei handelt es sich um den größten Balance-Patch aller Zeiten.

Alle Infos zu Xur am 19. November 2021 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Xur wird pünktlich um 18:00 Uhr in Destiny 2 ankommen. Er wird noch bis Dienstag, den 23. November, zum Weekly Reset um 18:00 Uhr sein Lager eröffnet haben und freut sich auf euren Besuch.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Xur befindet sich auf dem Turm im Hangar.

Xurs aktuelle Position im Turm

Xurs Inventar vom 12.11. bis zum 16.11. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Wie immer hat Xur eine exotische Waffe und Rüstungen für alle Charaktere, also für Warlocks, Jäger und Titanen mit. Das ist sein aktuelles Angebot:

Waffe: Löwengebrüll – Granatenwerfer für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Ursa Furiosa – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +15

Belastbarkeit: +4

Erholung: +14

Disziplin: +12

Intellekt: +8

Stärke: +9

Gesamt: 62

Jäger: Ahamkaras Rückgrat – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +15

Belastbarkeit: +13

Erholung: +3

Disziplin: +10

Intellekt: +2

Stärke: +17

Gesamt: 60

Warlock: Äonenseele – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +2

Belastbarkeit: +18

Erholung: +14

Disziplin: +23

Intellekt: +2

Stärke: +8

Gesamt: 67

Das hat Xur immer mit: Ein Exotisches Engramm für 97 legendäre Bruchstücke bekommt ihr immer bei Xur sowie die wöchentliche Quest für einen Exotischen Code.

So sieht sein Inventar diese Woche aus

Die Prüfungen von Osiris am 19.11. – Map, Waffen und Infos

Welche Map ist diese Woche dran? Die tödlichen Klippen auf der ETZ.

Ein verlassenes Sägewerk

So bekommt ihr euren Loot: Euren Loot bekommt ihr in den Trials of Osiris inzwischen übrigens nicht mehr durch drei, fünf und sieben Wins, sondern durch:

7 Siege

50 Runden

sowie dem berüchtigten makellosen Run

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Diesmal erwartet euch die Handfeuerwaffe Igneus-Hammer auf Adept.

Wenn ihr eure Wunsch-Waffe erhalten habt, könnt ihr eure Prüfungs-Engramme gezielt darauf fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke. Denkt daran, dass sich eure Belohnung noch weiter erhöht, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Spiele verloren habt.

Wann starten die Trials? Die Trials starten wie gewohnt zum Daily-Reset um 18:00 Uhr.

Was habt ihr diese Woche unternommen, um die Zeit bis zum 7. Dezember totzuschlagen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!