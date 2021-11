In Destiny 2 probieren die Spieler oft verrückte Dinge aus. Zu dieser Kategorie gehört auch die Aktion von RockmasterJ. Er stellte den neuesten Spieler-Rekord auf, als er mit seiner Super, die über 2 Stunden dauerte, fast 16.000 Kills machte. Ohne Cheats oder Exploits.

Ist das womöglich die längste Super in der Geschichte von Destiny 2? Der Spieler RockmasterJ wollte wissen, wie lange er seine Super tatsächlich aufrechterhalten kann. Er stellte mit seinem Test diese Woche einen erstaunlichen, zumindest persönlichen Rekord auf (via YouTube.com). Genau 15.843 Kills waren notwendig, um 2 Stunden und 23 Minuten über Superenergie zu verfügen.

RockmasterJ nutze für seinen Versuch folgendes Setup:

Einen Leere-Titan als Klasse (Sentinel)

Als Subklasse den unteren Leere-Baum „Code des Angreifers“ mit dem Sentinel-Schild

Die exotischen Panzerhandschuhe „Verhängsreißer-Schulterplatte“

Dieses Item brauchte er: Damit der Versuch gelingt, war das Exotic „Verhängsreißer-Schulterplatte“ essenziell. Es bewirkt, dass Leere-Nahkampf-Kills Super-Energie generieren. Während also die Super „Sentinel-Schild“ aktiv ist, laden Nahkampf-Kills Schildwurf auf, was bei Treffern die Super verlängert. Dafür braucht es keine Cheats oder Exploits.

Dieser Sentinel-Titan hat 15.843 Leibeigene für einen neuen Rekord getötet.

Wie hat er das angestellt? Es ist also zwingend notwendig, dass für einen erfolgreichen Rekord auch genug Gegner zur Verfügung stehen. In einer normalen Aktivität gelingt einem das nicht. Es gibt in Destiny 2 jedoch ein paar Orte, wo das anders ist. Eine dieser Locations ist die „Leibeigenen-Treppe“ im Dungeon „Der zerbrochene Thron“. Die Spieler nutzen diese Stelle oft, um Katalysatoren oder EP zu farmen. Auf dieser Treppe spawnen die Besessenen-Leibeigenen einfach unendlich lang nach und müssen nur abgefrühstückt werden.

Was genau ist eine Super in Destiny 2?

Die Super ist in Destiny 2 die Fähigkeit, welche es einem Spieler ermöglicht, bei Aktivierung mächtige offensive, defensive oder taktische Kräfte zu entfesseln. Normalerweise hält die Super nur eine kurze Zeitspanne und muss danach wieder aufgeladen werden. Es gibt jedoch ein paar Klassen und Exotics, die diesen Zeitraum enorm verlängern können, solange man genug Gegner hat.

Im Video zum Rekord sieht man, wie RockmasterJ unermüdlich seinen Schildwurf nutzt, um die Leibeigenen ins virtuelle Jenseits zu schicken. Mit jedem Kill schnippt seine Superenergie wieder etwas hoch und verlängert so die Dauer. Im Grunde könnte er das unendlich weiter machen.

Fun Fact: Ganz nebenbei hat er bei der Rekord-Aktion offensichtlich auch all die Powermunition von Destiny 2 bekommen, die ihm in anderen Aktivitäten nie droppen wollte.

Die Community würdigt diese Ausdauer-Leistung

Auf reddit und YouTube zeigt sich die Community positiv über die Ausdauer des Versuchs. Wenngleich sie auch ein bisschen neidisch auf den Titanen sind, dass er damit wohl nun offiziell die längste Super im Spiel hat.

Der Spieler GamingFroU schreibt dazu auf reddit:

Du hast den [Bungie]-Slogan „Werde zur Legende“ gesehen und hast es zehnfach getan. Das ist großartig!

Creed Design Co. witzelt: „Bro, wie viele Buntstifte hast du vorher gegessen?“ woraufhin ihm RockmasterJ antwortet: „Zumindest mehr als eine Handvoll.“

Und was sagen die anderen Klassen? Die Jäger-Fraktion ist offensichtlich ein wenig zerknirscht. Jon Small (Jäger-Main) schreibt unter dem Video: „Ja, Jäger werden nie so [eine Super] bekommen, die das kann.“

Es gibt übrigens noch mehr Spieler in Destiny 2, die erstaunliche Dinge ausprobieren. Beispielsweise in 6000h ein seltenes 4fach-100er Build für ihren Charakter zu erfarmen:

Spieler in Destiny 2 erreicht nach 6000 Stunden einen Meilenstein, den man für unmöglich hielt

„Das kann ich noch länger machen!“ RockmasterJ sieht bei diesem persönlichen Erfolg sogar noch mehr Rekordpotenzial und ist durchaus bereit seinen eigenen Rekord zu toppen. Sofern ihm kein anderer Hüter zuvorkommt. Im Grunde kann das jeder nachmachen, denn die Super in Kombination mit dem Exotic ist eine ganz legale Methode, die jedem Spieler zur Verfügung steht.

Ob das wirklich die längste Super in ganz Destiny 2 ist, können wir nicht sagen. Aber immerhin ist es sicherlich eine der längsten, die bisher in der Community ohne die Nutzung von Cheats oder Exploits, geteilt wurde.

Was sagt ihr zur Rekord-Aktion? Ist das wirklich die längste Super in Destiny 2 oder habt ihr es schon länger geschafft diese aufrechtzuerhalten?