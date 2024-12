5 geheime Fakten aus Destiny 1 & 2, die ihr sicher noch nicht kanntet

Destiny 1 & 2 bieten ein riesiges Universum voller Geschichten. Viele davon werden aber gar nicht direkt erzählt, sondern sind in verschiedenen Lore-Büchern oder Beschreibungen von Items versteckt. Wir zeigen euch deshalb 5 geheime Fakten aus dem Loot-Shooter, die ihr sicher noch nicht kanntet.

Was sind das für geheime Fakten? Es handelt sich hierbei um Easter Eggs und Infos, die im Verborgenen liegen. Wir haben uns durch verschiedene Foren, Videos und Lore-Bücher gewunden, um euch 5 geheime Fakten zu bieten. Lasst uns gerne wissen, ob ihr einen davon kanntet.

Es gab eine geheime 4. Fraktion, die verbannt wurde

Wer Destiny 1 angefangen hat, kennt bestimmt die Fraktionen:

Neue Monarchie

Kriegskult der Zukunft

Toter Orbit

Doch es gab auch eine vierte Fraktion, die in der „Regierung“ der letzten Stadt aktiv war und das war das Concordat. Viel ist nicht über diese Fraktion bekannt, doch diese hatte im Consensus (Koalition der verschiedenen Fraktionen) zuerst den Platz, den der Kriegskult der Zukunft dann einnahm.

Das grüne Symbol des Concordats.

In Destiny 1 und 2 sind aber noch ihre Spuren zu sehen und das auf der PvP-Map „Bannerfall“. Der Ort markiert zudem auch den Niedergang der Fraktion, denn Lysander, der Kopf der Partei, wollte den Consensus und den Sprecher stürzen und über die Letzte Stadt herrschen.

Die neue Monarchie und ihre Hüter lieferten sich mit den Concordat auf der Map „Bannerfall“ eine erbitterte Schlacht, die erstere dann auch gewannen. Das Concordat mitsamt seinen Mitgliedern wurde wegen ihres Verrats aus der Letzten Stadt verbannt.

Der riesige Knochen im Raid gegen Rhulk hat eine Geschichte

Der Raid „Der Schwur des Schülers“ schickt die Hüter durch das Pyramidenschiff des Schülers Rhulk. Durch eure Reise quer durch das Schiff gelangt ihr nach der Sumpfpassage in das Schiff, mit einem riesigen Raum und einem gigantischen Knochen in der Mitte. Einige Hüter haben sich gefragt, was das für ein riesiger Knochen ist und vor allem von wem er stammt und diese Antwort existiert sogar.

Der große Knochen (via gamespot.com).

Der Knochen stammt vom Leviathan, einem Wesen, das dem Reisenden vor vielen Jahren gedient hat. Dieses Wesen im Kern des Schar-Planeten „Fundament“, hatte die damaligen Wurmgötter versiegelt und sie bewacht.

Rhulks Aufgabe war es, die Wurmgötter zu korrumpieren, doch dafür musste er an Leviathan vorbei. Der Schüler machte mit ihm kurzen Prozess und riss ihm deshalb einen seiner Knochen raus. Diesen stellt Rhulk noch Stolz in seiner Trophäenkammer aus.

Cayde-6 hat euch Europa gezeigt, noch vor Beyond Light

Die Geschichte der Exos ist eines der größten Mysterien von Destiny gewesen. Viele wussten gar nicht, woher sie stammen und wer sie erschaffen hatte, doch mit Beyond Light kamen endlich die Antworten dazu. Wusstet ihr aber, dass Cayde-6 die Tiefsteinkrypta sowie ihre Location schon vor dem DLC-Release enthüllt hatte?

Mit der Collector’s Edition von „The Taken King“, der dritten Erweiterung von Destiny 1, erschien Cayde’s Treasure Island Book. Das Buch mit vielen Inhalten bezüglich der Lore von Cayde lieferte viele Hinweise über die Tiefsteinkrypta und ihren Standort.

Ursprünglich sollte die Tiefsteinkrypta auf Enceladus beheimatet sein, einem Eismond in der Umlaufbahn des Saturn. Bungie entschied sich jedoch um und verfrachtete die Exo-Werkstätte auf Europa, einen Eismond in der Nähe des Jupiter. Viele Zeichnungen, darunter auch Unterlagen von Clovis Bray untermauern zudem die Lore-Richtung, die sich dann mit dem Release von Beyond Light verhärtete.

Ein Warlock-Exotic ist ein Easter Egg von Dark Souls

Dark Souls und Destiny könnten nicht unterschiedlicher sein und doch gibt es ein Easter Egg dazu im Loot-Shooter. Die Warlock-Robe „Herz des Praxianischen Feuers“ ist eine klare Anspielung an den NPC und Helden aus Dark Souls 1, Solaire von Astora.

Ein längst vergessenes Exotic.

Dieser NPC ist ein Krieger des Sonnenlichts, der auf der Suche nach seiner eigenen Sonne ist. Die Beschreibung der Robe in Destiny 1 lässt verlauten: „In diesem Augenblick leuchtete sie so hell wie die Sonne und ich wünschte, ich wäre auch so tapfer.“

Der intrinsische Perk des Exotics heißt zudem „Praise the Sun“ – genau wie die Begrüßung des Sonnenkriegers und seines dazugehörigen Emote. In Destiny 1 konnten Warlocks ihre Solar-Ulti zünden, um sich kurzzeitig zu stärken. So erhielten Warlocks einen goldenen Schimmer. Ruft man einen Sonnenkrieger in Dark Souls herbei, so leuchtet dieser auch golden. Es sind also passende Anspielungen an Solaire und seine Sonne.

Ein Raum in Liminalität zeigt eine Tragödie aus der echten Welt

Einer der schwierigsten Strikes aus Destiny 2 stellt Liminalität dar. Dieser lässt die Hüter im Herzen des Reisenden einen Tormentor jagen. Während des Strikes gibt es aber eine Phase, in der man vor einer kleinen, antiken Stadt steht, die langsam aber sicher durch Lava untergeht. Diese Stadt ist eine Erinnerung des Zeugen, die seine Heimat darstellt. Wusstet ihr aber, dass sich Bungie hier an Ereignissen aus der echten Welt orientiert hat?

Ein solches Ereignis soll es tatsächlich gegeben haben und das in der Zeit des antiken Roms. Die Stadt „Pompeji“ wurde Opfer eines Vulkanausbruchs. Der Vesuv brach aus, riss die Stadt in den Untergang und vernichtete so das Umland, sowie unzählige Menschenleben. (via vulkane.net)

Vergleicht man die Szene aus dem Strike mit den Geschehnissen aus der realen Welt, erkennt man die Ähnlichkeit der dargestellten Szene.

Das waren unsere 5 geheimen Fakten aus Destiny 1 & 2. Kanntet ihr einen davon und über welche Infos wisst ihr Bescheid, die sonst keiner weiß? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren. Mehr zu Destiny 2 findet ihr hier: 5 der größten Mysterien aus Destiny 1 & 2 und ihre Antworten dazu