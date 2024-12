Zahlreiche Spieler starten gerade auf Steam in die Open Beta eines Konkurrenten von Battlefield, stören sich aber an einer Sache

Wenn euch Delta Force nicht so sehr anspricht oder euch das ACE abschreckt, gibt es noch alternative Titel in der Welt der Shooter. Eine Übersicht mit den spannendsten Titeln haben wir für euch ebenfalls: Die 10 besten Shooter für Veteranen und Neueinsteiger im Jahr 2024

ACE ist ein Anticheat-Programm, welches von Tencent entwickelt wurde. Es stand in der Vergangenheit oft durch das Verbleiben auf dem Computer in der Kritik. Dem Programm wurde außerdem vorgeworfen, dass es alle Daten sammelt und weiterverkauft.

Was kritisiert die Community? Bei der Installation von Delta Force wird das Anticheat-Programm ACE auf dem Kernel-Level eures Betriebssystems installiert. Dabei wird es nicht nur installiert, sondern bleibt auch standardmäßig auf eurem Computer, selbst wenn ihr das Spiel an sich wieder deinstalliert.

In Delta Force könnt ihr, wie auch in Battlefield, große Schlachten mit zerstörbaren Gebäuden und vielen Fahrzeugen erleben. Daher wird auch öfter der Vergleich zwischen den beiden Spielen gezogen.

Was ist Delta Force? Delta Force ist ein Multiplayer-Shooter, der kostenlos erscheint und sich via Mikrotransaktionen finanziert. Während das Spiel von Team Jade entwickelt wird, ist die TiMi Studio Group, eine Tochtergesellschaft von Tencent Games, für das Publishing zuständig.

Die Open Beta von Delta Force ist heute auf Steam und bei Epic Games gestartet. Während viele Spieler in die Schlacht ziehen, gibt es einen großen Kritikpunkt an der Installation des Spiels.

