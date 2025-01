Deadlock bekommt 4 neue Helden – Einer macht fast doppelt so viel Schaden wie alle anderen

Deadlock ist ein kommendes Multiplayer-Spiel von Valve, in dem das Gameplay eines MOBAs in die Third-Person-Perspektive verfrachtet wurde. Da die unterschiedlic...

Welchen Platz die neuen Helden, in der Tier List einnehmen, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

Holliday verlässt sich auf ihre Fähigkeiten als Meisterschützin und schießt auf Dinge, die sie in die Luft geschleudert hat. Wenn sie ihr Ziel präzise trifft, richtet sie großen Schaden an. Durch ihre Beweglichkeit kann sie ihre Gegner isolieren oder einen schnellen Rückzug antreten.

Am Freitagabend hat Valve auf Steam ein neues Update zum MOBA-Shooter Deadlock veröffentlicht. Gleich 4 neue Helden gibt es als erstes großes Update des Jahres 2025. MeinMMO stellt euch alle vor und erklärt, warum der neue Held Vyper so stark ist.

