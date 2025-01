Deadlock: Tier List aller 22 Helden

Deadlock ist der neuste MOBA-Shooter von Valve auf Steam und bietet viele Mechaniken sowie 22 einzigartige Charaktere. Welche Helden sich gerade besonders lohnen, zeigen wir euch hier auf MeinMMO in unserer Tier List der aktuell stärksten Helden in Deadlock.

Wie kommt diese Tier List zustande? Die aktuelle Deadlock-Meta wird vom Waffenschaden und einer hohen Feuerrate dominiert. Das führt dazu, dass einige Helden deutlich stärker performen als andere.

Wer schreibt hier? MeinMMO-Autor Nico ist seit Deadlocks Anfängen dabei und gehört zu den besten 15 % der Spieler. Er verfügt über 12 Jahren MOBA-Erfahrung in DotA 2 und League of Legends und stellte die Tier List mithilfe verschiedener Statistiken aller Helden zusammen.

Diese Tier List wurde zuletzt am 17.01.2025 aktualisiert.

S-Tier

Ivy

Vindicta

Warden

Yamato

A-Tier

Abrams

Bebop

Haze

Lash

Mirage

Mo und Krill

B-Tier

Infernus

Lady Geist

Seven

Viscous

Wraith

C-Tier

Dynamo

Kelvin

McGinnis

Paradox

Shiv

D-Tier

Grey Talon

Pocket

Tier List mit allen Helden in Deadlock

Warum wurden die Helden so bewertet? Zusätzliche Details zum Ranking

S-Tier

Yamato: Durch eine sehr lange Reichweite des Wirbelhiebs (2) ist Yamato in der Lage auf die hintersten Helden zu springen und großen Schaden zu verursachen. Ihre Ultimate Schattenseele (4) reduziert den meisten Schaden und ermöglicht es ihr beinahe gefahrlos 1-3 Helden zu bekämpfen. Wenige andere Helden haben eine so hohe Auswirkung auf das Spiel wie Yamato.

Ivy: In allen wichtigen Punkten ist Ivy zurzeit hervorragend. Sie erhöht die Feuerrate für Teammates und startet oder entkommt dem Teamfight mit der Ultimate. Die Rankenbombe (1) und Steinform (3) sorgen für starke Flächenkontrolle und Stun.

Warden: Sein Bindungsfluch (3) zwingt Gegner sofort aus der Reichweite zu verschwinden, eine Ultimate um allen Gegnern im Blickfeld das Leben zu entziehen und ein starkes Magieschild mit Bewegungstempo machen Warden aktuell zu einem der gefährlichsten Helden im Spiel.

Vindicta: Aufgrund der skalierenden Feuerrate durch Magie und Vindictas hoher Mobilität kann sie aus der Luft und von guter Entfernung viel Schaden anrichten und mit ihrer Ultimate Gnadenschuss (4) einige Bonusseelen bekommen, um sich so einen signifikanten Seelenvorsprung zu verschaffen.

A-Tier

Abrams: Der Nahkämpfer Abrams hat ein hervorragendes Verhältnis von Verteidigung zu Angriff und ist aktuell einer der stärksten Frontlines. Durch seine Ultimate Seismischer Einschlag (4) und Ansturm (2) kann er das gesamte Gegnerteam gut kontrollieren, ohne tödlichen Schaden zu erleiden. Durch gutes Parieren wird selbst der beste Abrams nichts ausrichten können.

Mo und Krill: Mo und Krill können sich mithilfe von Eingraben (2) schnell auf der Karte fortbewegen und Gegner mehrere Sekunden festhalten. Zudem haben sie eine starke Flächenverlangsamung und genügend Heilung. Ohne Erhöhung von maximalen Leben durch die Ultimate wird es im Lategame etwas schwieriger für Mo und Krill zu überleben, demnach ist gutes Teamplay essenziell.

Mirage: Der starke Laner und Teamkämpfer Mirage ist eine gute Ablenkung für die Gegner, da er mit seiner Markierung des Djinns (3) Schritt für Schritt den Druck im Gegnerteam erhöht. Im Notfall benutzt er den Tornado zum Fliehen oder ist durch seine globale Teleportations-Ultimate direkt im Kampf. Sollte Mirage auf einen schnellen und aggressiven Helden treffen, wird er den Kampf ohne Hilfe schwer gewinnen.

Bebop: Nach vielen Anpassungen und Änderungen der Haftbombe steht Bebop wieder gut da. Der nicht außer Acht zu lassende Flächenschaden und sein sehr langer Greifhaken entscheiden im richtigen Moment über das gesamte Spiel. In seiner Ultimate Hyperstrahl ist er wenig mobil, doch mit einer guten Position kann er vernichtenden Schaden anrichten.

Haze: Durch die Stärke von Feuerrate und Waffenschaden ist Haze weit oben in der Liste. Ihr gutes Gank-Potenzial und Einzelziel-Schaden, durch Rauchbombe (2) und Fixierung (3), machen sie zu einer gefährlichen Heldin. Allerdings ist die Positionierung sehr wichtig, um ihr volles Potenzial zu erreichen, da Haze wenig Leben und Verteidigung hat.

Lash: Lashs aggressiver Spielstil gepaart mit einer starken Ultimate machen ihn zu einem der besten Teamkämpfer, um das Gegnerteam in eine ausweglose Lage zu bringen. Seine sehr hohe Mobilität und Regeneration durch Peitschenhieb (3) erlauben es ihm, viele andere Helden zu verfolgen und allgemein den Kampf zu kontrollieren. Lash ist jedoch darauf angewiesen, Bodenschlag (1) zu treffen, ansonsten gerät er schnell in eine schlechte Position.

B-Tier

Infernus: Obwohl Infernus am Anfang etwas schwach ist, wird er später zu einem wahren Lategame-Monster. Er ist durch seinen Flammensprint (2) und seiner Ultimate Flammenexplosion (4) schwierig zu fassen und verbrennt das gesamte gegnerische Team mithilfe des Items Querschläger-Kugel, wodurch er sich gut heilen kann.

Seven: Die mit Magiekraft skalierende Bewegungsgeschwindigkeit und schneller sowie guter Schaden von Überspannung (3) machen Seven zu einem guten Jäger. Durch seine Ultimate Gewittersturm (4) ist er sehr anfällig gegenüber allen Waffen, da seine Bewegung limitiert ist und er eine Sichtlinie für volles Potenzial haben muss.

Viscous: Die rollende Schleimkugel (4) kann mit geringem Risiko eine gesamte Backline beschäftigen. Sein Glibber (1) macht viel Flächenschaden und der Kubus (2) kann ihn oder ein Teammitglied vor starken Fähigkeiten und gefährlichen Helden retten. Trotz hoher Waffen- und Magieresistenz der Ultimate wird Viscous zum leichten Ziel außerhalb der Schleimkugel.

Lady Geist: Lady Geist ist am stärksten, wenn sie lange in einem Kampf am Leben bleiben kann. Aufgrund hoher Feuerrate und Waffenschaden wird sie etwas zu schnell besiegt, bevor sie mit ihrer Ultimate in Reichweite kommt oder sich mit ihren anderen Fähigkeiten regeneriert.

Wraith: Nach dem leichten Rework der Ultimate Telekinese (4) und des Items Schattenwandler hat Wraith ihr hohes Assassinen-Potential etwas verloren, allerdings ist sie nach wie vor ein sehr guter Splitpusher und kann einige 1v1 gewinnen.

C-Tier

Kelvin: Kelvin ist mit vielen Verlangsamungen und der Ultimate Eiskuppel (4) ein starker Team-Support, allerdings fehlt es ihm an einer Mischung aus Mobilität und Verteidigungs-Fähigkeiten, um in hitzigen Situationen länger zu überleben.

Paradox: Paradox gehört zusammen mit Pocket zu den mechanisch anspruchsvollsten Helden im Spiel. Sie kann sehr gut einzelne Gegner im 1v1 besiegen, doch sobald mehrere Gegner vor Ort sind, ist Paradox auf ihr Team angewiesen und muss sich stark auf dieses verlassen.

Shiv: Shiv war lange Zeit sehr dominant. Durch die aktuelle Waffenschaden- und Feuerraten-Meta hat er seinen großen Vorteil des verzögerten Schadens durch die Fähigkeit Aderlass (3) verloren und wird zu schnell besiegt, bevor er seinen Wutbalken aufbauen kann.

McGinnis: Mit den Mini-Geschützen (1) kann McGinnis sehr gut die Stellung halten und guten Schaden austeilen. Sollten die Gegner nicht in ihrem Bereich kämpfen, sieht es schlecht für sie aus. Die Spektralwand entscheidet über Leben und Tod für beide Seiten und eine Ultimate, der man leicht ausweichen kann, bringt McGinnis ins C-Tier.

Dynamo: Eine der stärksten Ultimates im Spiel überschattet den Rest von Dynamo. Seine Fähigkeiten sind langsam und nur eine macht Schaden, was ihm in der Lane oft Schwierigkeiten bereitet. Abseits dieser Schwächen ist er ein starker Supportheld und kann mit gutem Teamplay sehr viel ausrichten.

D-Tier

Grey Talon: Grey Talons Problem hat viel mit Vindicta zu tun. Beide werden miteinander verglichen, da sie ähnliche Spielstile haben, doch Vindicta ist in den meisten Fällen stärker und mobiler. Hinzu kommt, dass Grey Talon am Anfang sehr langsam ist und somit oft Schwierigkeiten in der Lane bekommt.

Pocket: Pockets große Stärke lag in langen Kämpfen, um mit der Ultimate Gebrechen (4) möglichst viel Schaden über Zeit anrichten zu können. Trotz guter Fluchtmöglichkeiten kommen viele andere Helden zu dicht an Pocket ran und teilen schnell zu viel Schaden mit ihren Waffen aus.

Deadlock befindet sich aktuell in einem frühen Playtest und wird immer wieder mit neuen Ideen und Änderungen versorgt. Wer gerne eine Übersicht über alle 22 Helden und deren Fähigkeiten haben möchte, findet hier alle Informationen. Deadlock: Alle 22 Charaktere in der Übersicht