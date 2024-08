Starkes Koop-Game auf Steam lässt euch in L.A. Zombies bekämpfen – Bekommt jetzt 2 neue kostenlose Modi

Habt ihr Bock wieder in L.A. auf Zombie-Jagd zu gehen oder interessiert euch so ein Update gar nicht? Schreibt es uns in die Kommentare. Falls ihr auf blutige Action steht, dann wäre auch ein Warhammer-Shooter etwas für euch: Space Marine 2 bietet Koop nur für 3 Spieler, denn 4 Space Marines wären in der Welt von Warhammer 40k „zu viel Massaker“ .

Der Modus soll in 5 Etappen passieren, die als Tage strukturiert sind. Ihr müsst Missionen erledigen, Fallen legen und euer Arsenal upgraden. Am fünften Tag kommt dann die massive Welle, die euch einiges abverlangen soll.

Was ist Dead Island 2 für ein Spiel? Dead Island 2 hatte eine chaotische Entwicklungsgeschichte hinter sich . Jahrelang mussten Fans auf den Nachfolger warten, doch 2023 erschien er endlich und war ein solider Erfolg. Im Spiel müsst ihr euch in L.A. gegen Zombie-Horden wehren. Dafür habt ihr eine Vielzahl irrer Fern- und Nahwaffen, die ihr teilweise mit neuen Elementen und anderen Waffen kombiniert.

Wer auf stumpfes und blutiges Kämpfen gegen Zombies steht, der konnte sich 2023 in Dead Island 2 austoben. In Los Angeles kämpfte man gegen unzählige Untote und das auch im Koop. Das Studio hinter dem Spiel hat jetzt angekündigt, im Oktober zwei neue Modi kostenlos zu liefern.

