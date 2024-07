Ein Zombie-Spiel auf Steam hat 2 Jahre später plötzlich mehr Spieler als zum Relese

Plants vs. Zombies ist ein Spielklassiker auf Steam, der jetzt mehr Spieler hat denn je. Doch der Grund dafür ist kein großes Update.

Was ist das für ein Spiel? Plants vs. Zombies ist ein Klassiker auf Steam. Bei einer Art von Tower-Defense müsst ihr eure Gartenlaube mit Pflanzen vor Zombies beschützen. Im Laufe des Spiels erhaltet ihr dabei immer neue Pflanzen, aber auch die gegnerischen Zombies werden stärker.

Auch die Ableger der „Garden Warfare“-Variante des Spiels genießen aktuell große Beliebtheit. Hier spielt ihr das Szenario Pflanzen gegen Zombies als 3rd-Person-Shooter nach und dürft euch auch im Multiplayer gegen andere Spieler messen.

Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 bietet neben den Online-Schlachten auch einige Einzelspieler-Aufträge sowie einen Koop-Spielmodus, der auch mit KI-Teamkollegen funktioniert. Alle Spiele der Serie nehmen sich dabei selbst nicht ernst und wollen vor allem Spaß machen.

Hier könnt ihr den Trailer von Plants vs. Zombies aus 2009 sehen:

Kein großes Update und doch viele neue Spieler

Warum haben die Spiele gerade so viele Spieler? Die Spiele von Plants vs. Zombies, egal ob als Shooter oder Tower-Defense-Spiel, erleben gerade ein neues Hoch. Während zwar immer wieder Updates für die Spiele erschienen sind, fehlt ein großes Update, das den neuen Erfolg begründet.

Der Grund für die vielen Spieler liegt stattdessen an einem Sale, der Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 um 90 % reduziert. Statt 29,99 € gibt es das Spiel jetzt für nur 2,99 € auf Steam. Durch den Sale sind die Spielerzahlen des Titels auf ein neues Allzeithoch mit fast doppelt so vielen Spielern wie zum Start des Spiels geklettert (via SteamDB).

Auch Plants vs. Zombies hat einen kleinen Sale von 10 % auf Steam, was die Spielerzahlen ebenfalls erhöht hat, auch wenn hier kein neues Allzeithoch erreicht wurde (via SteamDB).

Lohnt sich Plants vs. Zombies Garden Warfare 2? Das Spiel genießt auf Steam durchweg gute Bewertungen und ist nicht mehr lange im Sale. Mit 89 % positiven Bewertungen auf Steam erreicht das Spiel dort die Bewertung Sehr Positiv .

In den Rezensionen finden sich viele Spieler, die sagen, es gäbe noch volle Server (via Steam) und das Spiel würde flüssig laufen.

Plants vs. Zombies ist ein Klassiker auf Steam. Vielen Spielern sind die Spiele der Marke ans Herz gewachsen und so schaffte es ein Spiel der Reihe auch in unsere Liste: 5 Spiele für unter 5 Euro auf Steam, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet