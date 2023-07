5 Spiele für unter 5 Euro auf Steam, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet

Steam lockt immer mal wieder mit guten Angeboten. Doch solltet ihr gerade keinen guten Schnapper finden, gibt es einige Spiele, die sogar regulär nicht einmal 5 Euro kosten. Wir haben euch eine Liste von fünf verschiedenen PC-Spielen herausgesucht, die aufgrund ihrer guten Bewertungen und ihres Kultstatus nicht in eurer Bibliothek fehlen sollten.

Nach welchem Kriterium wurden die Spiele ausgesucht? Um eine Eingrenzung der Steam-Spiele vorzunehmen, hat euch MeinMMO die Spiele nach folgenden Kriterien ausgesucht:

Die Spiele sind auf Steam verfügbar

Die Spiele kosten regulär weniger als 5 €, sind aber nicht kostenlos

Die Spielwertungen liegen über 90 %

Es handelt sich nicht um DLCs, sondern eigenständige Spiele

Damit ihr euch ein besseres Bild von den Spielen machen könnt, gibt es zu jedem Titel den passenden Trailer und eine Beschreibung. Eine Liste mit Pro- und Contra-Argumenten hilft euch beim Abwägen, ob der Titel etwas für euch sein könnte.

1. Among Us

Entwickler: Innersloth | Genre: Mehrspieler-Partyspiel | Releasedatum: 16. November 2018 | Preis: 4,49 € | Steam-Seite: Among Us

In Among Us seid ihr Teil einer Crew, in der jedes Mitglied seinen eigenen Aufgaben nachgehen muss. So müssen beispielsweise Kabel repariert oder ein Zahlencode richtig eingegeben werden, um die Fortschrittsanzeige weiterzutreiben.

Allerdings gibt es einen oder mehrere Verräter in der Gruppe, die versuchen, die anderen Mitglieder zu sabotieren und umzubringen. Sollten es die Betrüger schaffen, alle anderen Crewmitglieder umzubringen, haben sie gewonnen.

Doch die Crew kann sich wehren: Es gibt Notfallbesprechungen, in denen verdächtige Crewmitglieder beschuldigt und aus dem Spiel geworfen werden können. Sollten sich alle Verräter darunter befinden, geht die Runde an die Crew.

Pro leicht verständlich

witziges Charakterdesign

mehrere Modi und Maps Contra Aufgaben auf Dauer zu monoton

Spielspaß stark von der Gruppe abhängig

Für wen lohnt sich Among Us? Among Us lohnt sich für all diejenigen, die als eingeschworene Truppe nach einem neuen Partyspiel suchen. Mit Fremden macht das Spiel meistens nur halb so viel Spaß.

Das Besondere am Spiel ist es nämlich, untereinander zu kommunizieren und dabei eigene Schlussfolgerungen aufzustellen. Das Herausreden von Verdächtigen kann zu lustigen Momenten führen.

2. Plants vs. Zombies GOTY Edition

Entwickler: PopCap Games | Genre: Strategie | Releasedatum: 05. Mai 2009 | Preis: 4,99 € | Steam-Seite: Plants vs. Zombies GOTY Edition

Der gleichnamige Mehrspieler-Shooter dürfte vielen von euch ein Begriff sein. Doch in diesem Tower-Defense-Titel schlagt ihr euch auf die Seite der Pflanzen und wehrt die Zombies ab. Platziert die Pflanzen so, dass sie ein effizientes Angriffsmuster bilden und so die Untoten zurückschlagen können.

Dafür stehen euch fünf unterschiedliche Modi mit 50 Leveln zur Verfügung. Durch die unterschiedlichen Pflanzen- und Zombiearten wird das Spiel so schnell nicht langweilig.

Pro spaßiges Spielprinzip

schickes Comic-Design Contra kein Mehrspielermodus

Umfang ist etwas dürftig

Für wen lohnt sich Plants vs. Zombies GOTY Edition? Der Titel lohnt sich für all diejenigen, die nach anstrengenden Tätigkeiten abschalten wollen und für ein, zwei Runden des Spiels offen sind. Es erfordert zwar ein wenig Gehirnschmalz, doch überfordert den Spieler dabei nicht.