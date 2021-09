Dead by Daylight: Neuer Perk macht Überlebende unsterblich

Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Horror-Game, in dem ein psychotischer Killer eine Gruppe von relativ wehrlosen Überlebenden durch eine schaurige Landsch...

Was haltet ihr von dem Perk? Seid ihr auch verärgert über die Entwickler? Oder ist das okay, weil Test-Server genau für so etwas da sind?

Community reagiert amüsiert und verärgert: Die Reaktionen in der Community sind auf der einen Seite amüsiert, auf der anderen Seite aber recht negativ. Sie fragen sich, wie die Entwickler so einen Perk überhaupt für eine gute Idee halten konnten.

Der tatsächliche Grund ist aber auch, dass sich an der Stelle im Video zwei Flächen der Boon-Totems überschneiden und die Boni sich addieren. Das macht eine Heilung in unter 3 Sekunden möglich.

In dem entsprechenden Video benutzt der Killer sogar „Sloppy Butcher“ („Schlampiger Schlachter“), was die notwendige Heilungsdauer ein wenig erhöht. Dennoch gelingt es dem Killer nicht, schnell genug zu schlagen, um einen Überlebenden zu Fall zu bringen.

Direkt nachdem die Entwickler von Dead by Daylight die neue Überlebende Mikaela Reid angekündigt hatten, ging auch der PTB (Test-Server) online. Dort konnten die neuen Perks und Fähigkeiten von Mikaela direkt ausprobiert werden. Es dauerte nur wenige Minuten, bevor die ersten Spieler feststellen: Da stimmt was gehörig nicht. Denn Überlebende können schneller heilen, als ein Killer sie verwunden kann. Schuld daran ist der neue Perk „Boon: Healing Circle“.

