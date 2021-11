Ein neuer Killer für Dead by Daylight wurde enthüllt. Sie hat keine Hände mehr – aber das hindert sie nicht daran, die Überlebenden grausam zu töten.

In Dead by Daylight steht schon bald der Release eines neuen Killers an. „The Artist“ ist der Killer, der bereits aus einem Leak von vor einigen Tagen bekannt wurde und sich damit bewahrheitet hat. Das Kapitel „Portrait of a Murder“ wird Patch 5.4.0 von Dead by Daylight, bringt einen neuen Killer, eine neue Karte und einen neuen Überlebenden.

Was kann der Killer „The Artist“?

Carmina Mora, die inzwischen nur noch als „The Artist“ oder „Die Künstlerin“ in Dead by Daylight bekannt ist, hat ein recht schlimmes Schicksal erlitten. Sie sah ihren eigenen Bruder sterben, an dessen Tod sie sich die Schuld gab. Krähen retteten sie vor dem Selbstmord, woraufhin sie surreale Bilder zeichnete. Als sie sich später mit korrupten Politikern anlegte, endet das in Folter für sie, bei der man ihr die Hände und Zunge mit einer Klinge abtrennte. Als Raben ihre Peiniger töteten, wurde sie durch den Nebel in das Reich des Entitus gezogen.

Ihre fehlenden Gliedmaßen sind nun durch schwarze Tinte ersetzt, die sie nach ihrem Willen zu Händen und Klauen formen kann. Carminas Stimme gibt nur noch Krähenlaute von sich und auch ihr ganzes Verhalten ähnelt dem dieser Tiere.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Im Spiel hat sie die Fähigkeit, bis zu 3 Krähen zu beschwören. Die Krähen erscheinen an ihrem Standort und verbleiben dort erst einmal passiv. Sobald die „Aktive Fähigkeit“-Taste aktiviert wird, fliegen alle erschaffenen Krähen in gerader Linie voraus. Überlebende innerhalb der ersten paar Meter des Krähenflugs werden verwundet. Sollte kein Überlebender getroffen werden, fliegen die Krähen noch weiter, passieren dabei Objekte. Überlebende, die nun getroffen werden, sind lediglich markiert und werden von einem Schwarm Krähen umschwärmt, den sie abschütteln können.

Sollten Überlebende von einer zweiten Krähe getroffen werden, während sie bereits von einem Schwarm markiert sind, erleiden sie Schaden.

Ihre anderen Werte entsprechen alle dem Standard. Sie hat eine Bewegungsgeschwindigkeit von 115 % (4,6 m/s), einen Terror-Radius von 32 Metern sowie eine durchschnittliche Größe.

Die Künstlerin ist damit in der Lage, Überlebende auf Distanz und durch Wände hindurch aufzuspüren und zu verwunden.

Wie “The Artist” im Spiel funktioniert, könnt ihr in diesem Video des YouTubers Otzdarva:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Die 3 neuen Perks vom Killer „The Artist“

Wie in Dead by Daylight üblich, kommt auch die Künstlerin mit drei eigenständigen Perks daher. Zu Beginn verfügt nur sie über diese Perks, doch sie können über das Blutnetz später auch bei allen anderen Killern freigeschaltet werden. Ihr Perks sind:

Grim Embrace – Jedes Mal, wenn der Killer einen Überlebenden zum ersten Mal aufhängt, bekommt er ein Abzeichen. Sobald 4 Abzeichen gesammelt wurden, aktiviert sich Grim Embrace. Alle Generatoren werden für 20 / 25 / 30 Sekunden blockiert und die Aura der Besessenheit für 4 Sekunden angezeigt.

– Jedes Mal, wenn der Killer einen Überlebenden zum ersten Mal aufhängt, bekommt er ein Abzeichen. Sobald 4 Abzeichen gesammelt wurden, aktiviert sich Grim Embrace. Alle Generatoren werden für 20 / 25 / 30 Sekunden blockiert und die Aura der Besessenheit für 4 Sekunden angezeigt. Scourge Hook: Pain Resonance – Zu Beginn des Matches werden 4 Haken in Scourge Hooks verwandelt. Der Killer sieht die Aura dieser Haken in weiß. Jedes Mal, wenn ein Überlebender auf einem solchen Haken aufgehangen wird, explodiert der Generator mit dem meisten Fortschritt und verliert 9 % / 12 % / 15 % seines Fortschritts und beginnt, zusätzlichen Fortschritt zu verlieren. Überlebende, die diesen Generator gerade reparieren, schreien auf und verraten somit ihre Position.

– Zu Beginn des Matches werden 4 Haken in Scourge Hooks verwandelt. Der Killer sieht die Aura dieser Haken in weiß. Jedes Mal, wenn ein Überlebender auf einem solchen Haken aufgehangen wird, explodiert der Generator mit dem meisten Fortschritt und verliert 9 % / 12 % / 15 % seines Fortschritts und beginnt, zusätzlichen Fortschritt zu verlieren. Überlebende, die diesen Generator gerade reparieren, schreien auf und verraten somit ihre Position. Hex: Pentimento – Der Killer kann die Aura von geläuterten Totems sehen. Der Killer kann ein Ritual ausführen, um zerstörte Totems wieder zu entzünden. Je mehr Totems wieder entzündet wurden, desto stärker ist der Effekt: 1 Totem: Die Reparaturgeschwindigkeit der Überlebenden ist um 20 % / 25 % / 30 % reduziert. 2 Totems: Die Heilungsgeschwindigkeit von Überlebenden ist um 20 % / 25 % / 30 % reduziert. 3 Totems: Die Regenerationsgeschwindigkeit von Überlebenden, die sich am Boden befinden, ist um 20 % / 25 % / 30 % reduziert. 4 Totems: Die Geschwindigkeit, mit der die Ausgangstore geöffnet werden, ist um 20 % / 25 % / 30 % reduziert. 5 Totems: Der Entitus blockiert sämtliche Totems.

Wenn ein entzündetes Totem entfernt wird, werden die Überreste vom Entitus endgültig verschlungen.

– Der Killer kann die Aura von geläuterten Totems sehen. Der Killer kann ein Ritual ausführen, um zerstörte Totems wieder zu entzünden. Je mehr Totems wieder entzündet wurden, desto stärker ist der Effekt:

Der neue Überlebende, Jonah Vasquez.

Die 3 neuen Perks vom Überlebenden Jonah Vasquez

Auch Jonah kommt mit 3 eigenständigen Perks daher, die über das Blutnetz auch bei anderen Überlebenden freigeschaltet werden. Das sind:

Overcome – Wenn du verletzt wirst, behältst du den Bonus auf die Bewegungsgeschwindigkeit für 2 zusätzliche Sekunden bei. Overcome löst Erschöpfung für 60 / 50 / 40 Sekunden aus. Overcome kann nicht benutzt werden, solange der Überlebende erschöpft ist.

– Wenn du verletzt wirst, behältst du den Bonus auf die Bewegungsgeschwindigkeit für 2 zusätzliche Sekunden bei. Overcome löst Erschöpfung für 60 / 50 / 40 Sekunden aus. Overcome kann nicht benutzt werden, solange der Überlebende erschöpft ist. Corrective Action – Du beginnst das Match mit 1 / 2 / 3 Abzeichen und erhältst ein weiteres Abzeichen bis zu einem Maximum von 5 für jeden großartigen Skill-Check. Wenn ein Überlebender, mit dem du gerade kooperierst, bei einem Skill-Check scheitert, wird ein Abzeichen verbraucht und der gescheiterte Skill-Check wird zu einem erfolgreichen Skill-Check.

– Du beginnst das Match mit 1 / 2 / 3 Abzeichen und erhältst ein weiteres Abzeichen bis zu einem Maximum von 5 für jeden großartigen Skill-Check. Wenn ein Überlebender, mit dem du gerade kooperierst, bei einem Skill-Check scheitert, wird ein Abzeichen verbraucht und der gescheiterte Skill-Check wird zu einem erfolgreichen Skill-Check. Boon: Exponential – Drückt und haltet die „Aktive Fähigkeit“-Taste, um ein glanzloses Totem in ein Segens-Totem zu verwandeln. Überlebende im Bereich von 24 Metern um das Totem können 90 % / 95 % / 100 % schneller regenerieren, während sie am Boden sind und sich selbst aufhelfen. Ihr könnt immer nur ein Totem zeitgleich segnen. Das Totem vereint all eure Segen-Perks (Boon) in sich.

Wann erscheint das neue Kapitel? Einen genauen Release-Termin für das neue Kapitel gibt es noch nicht. Im Regelfall dauert der Test auf dem PTB aber nur rund 2 Wochen an, sodass wir gegen Ende November mit dem Release rechnen können – zumindest soll die Veröffentlichung noch in diesem Monat erfolgen.

Was haltet ihr von den beiden neuen Charakteren? Gefällt Euch die Künstlerin und Jonah? Was haltet ihr von den Perks?