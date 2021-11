Dead by Daylight: Mehr sehen als andere – Klares Cheating?

Die „Stretched Resolution“ ist ein umstrittenes Thema in Dead by Daylight. „Cheat!“, sagen die einen. „Ist hübscher“, behaupten die anderen.

Bei Dead by Daylight gehören kleinere Streitereien in der Community einfach dazu. Entweder man regt sich über zu starke Killer, zu starke Überlebende oder neue Bugs auf. Ein Thema kehrt allerdings immer wieder zurück. Die sogenannte “Stretched Resolution”, also die “Gedehnte Auflösung”. Die gilt als klarer Cheat.

Was ist bei Dead by Daylight los? Schon seit Monaten kocht ein Thema bei Dead by Daylight immer wieder hoch. Es kursieren Bilder und Aufnahmen von Spielern, die offenbar eine ziemlich verzerrte Bildschirmauflösung haben. Anstatt im üblichen 16:9 zu spielen, wird das Spiel oft in sonderbaren Auflösungen gezeigt, bei denen die Breite genau so viele Pixel enthält wie die Höhe – also 1:1.

Möglich ist das durch eine Manipulation der Spieldaten – vom Spiel selbst werden diese Optionen nicht angeboten.

Warum ist das problematisch? Die Perspektive in Dead by Daylight ist äußerst wichtig, denn sie entscheidet über die Fairness im Spiel. Was Überlebende und Killer sehen können, ist extrem wichtig, um eine gute Balance zu erreichen. So gibt es viele Objekte im Spiel, die so hoch sind, dass Überlebende nicht darüber hinwegschauen können – selbst aus der Third-Person-Perspektive nicht.

Manipuliert man die Auflösung des Spiels jedoch, dann wird das zu einem Kinderspiel, wie die folgenden Bilder zeigen. Es ist möglich, den Killer über Objekte hinweg zu sehen und damit immer genau zu wissen, was er gerade anstellt und aus welcher Richtung er zuschlagen will. Zwei Beispiele zeigen das ganz gut. Links ist das Bild mit normaler Auflösung, rechts mit “Stretched Resolution”. Es ist klar erkennbar, dass auf den rechten Bildern viel mehr zu sehen ist (Anklicken zum Vergrößern).

Normale Auflösung …

… und gedehnte Auflösung.

Hier sieht man nur wenig vom Killer …

… hier schon deutlich mehr.

Kombiniert man dieses Wissen mit einem halbwegs erfahrenen Überlebenden, dann sinken die Chancen für den Killer rapide. Auch Killer können diese Manipulation nutzen, wobei der Nutzen für Überlebende deutlich größer ist, da Killer in der Ego-Perspektive gefangen sind.

Was sagen die Entwickler dazu? Die Entwickler von Dead by Daylight haben sich bereits dazu geäußert, dass eine solche Manipulation der Auflösung als Cheaten angesehen wird – damit deckt sich die Meinung mit einem Großteil der Community.

Einige Streamer, die offen mit so einer Manipulation gespielt haben, wurden auch direkt aus dem „Fog Whisperer“-Programm geworden. Das ist eine Kooperation mit den Entwicklern von Dead by Daylight, bei dem Streamer vorgestellt werden, Vorab-Infos zu neuen Inhalten bekommen oder Codes erhalten, die sie an ihre Community verteilen können.

Die Entwickler sehen dieses Verhalten also eindeutig als Cheating an.

Wer so einer Manipulation überführt wird, riskiert damit auch seinen Account und damit die Errungenschaften und Freischaltungen von etlichen Stunden Spielzeit. Es wird also dringend davon abgeraten, die Auflösung zu manipulieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Was sagen die Befürworter? Allerdings gibt es auch immer wieder vereinzelte Spieler im Forum, die diese „Stretched Resolution“ verteidigen. Demnach sähe das Spiel einfach „schöner aus“, wenn man mehr sehen kann. Auch wird gerne gesagt, dass es ja wohl kaum Cheating sein kann, denn dann wäre die Option von den Entwicklern doch effektiver unterbunden worden.

Zumeist ernten solche Kommentare allerdings viele Downvotes und Reaktionen, dass das nur Ausreden von typischen Cheatern seien, die den Spielspaß in Dead by Daylight für alle mindern würden.

Seitdem die Entwickler klargestellt haben, dass dies auch in ihren Augen Cheating darstellt, sind befürwortende Stimmen aber seltener geworden.

Was haltet ihr von Spielern, die auf solche Tricks zurückgreifen?