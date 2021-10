Dead by Daylight: Neuer Perk bestraft Trolle, weil er verbuggt ist

Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Horror-Game, in dem ein psychotischer Killer eine Gruppe von relativ wehrlosen Überlebenden durch eine schaurige Landsch...

Wird das gefixt? Davon ist auszugehen. Auch wenn Dead by Daylight gerade noch drängendere Probleme hat und etwa viele Karten-Opfergaben und einen Perk wieder aktivieren muss, dürfte so ein Bug nicht ewig bestehen bleiben, da er doch zu viel Exploit-Potenzial bietet. Gerade gegen einige Killer kann Clairvoyance nämlich auch benutzt werden, um kurzzeitig keine Kollision mehr zu haben – und somit etwa einem Oni zu entgehen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Noch besser benutzt es Lekakeny, um einen Überlebenden vor einem Troll zu retten. Es gibt einige Orte auf den Karten, an denen Überlebende andere Überlebende „einsperren“ können, wenn sie sich ihnen einfach in den Weg stellen. Gerade beim Läutern von Totems kann das mal passieren. Der eingesperrte Überlebende ist dann dazu gezwungen, darauf zu warten, dass der andere Spieler ihn gehen lässt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

PugDudeStudios zeigt etwa, wie er mit dem Perk eine andere Überlebende „aus der Map“ schiebt und so dafür sorgt, dass sie das Spiel gewinnt und den Killer nicht noch länger verspotten kann. Vor allem teabagging oder das Spammen der Emotes am Ausgang wird oft als toxisch angesehen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das für ein Bug? Clairvoyance erlaubt es, während der Kanalisierung und wenn der Charakter geht (also nicht rennt), andere Überlebende und sogar den Killer zu „schubsen“. Offenbar bekommt der Charakter, der den Perk benutzt, Superkräfte und kann andere Überlebende oder den Killer einfach zurückdrängen – etwas, das sonst im Spiel gar nicht möglich ist.

Dead by Daylight und amüsant-nervige Bugs sind ein Paar, das einfach niemand auseinanderbringen kann. Auch mit Patch 5.3.0, der die Überlebende Mikaela Reid ins Spiel brachte, gibt es einige Fehler. So viele, dass manche Perks und Karten sogar deaktiviert wurden . Ein Perk wurde dabei aber übersehen und mit dem stellen die Überlebenden gerade viel Unsinn an.

Ein Perk in Dead by Daylight erlaubt maximales Trollen – oder das Bestrafen von Trollen. Schuld daran ist (mal wieder) ein kurioser Bug.

Insert

You are going to send email to