Dead by Daylight in der Kritik – 67 % negative Reviews, denn „nichts funktioniert“ am neuen Killer

Der neue Killer „Houndmaster“ in Dead by Daylight ist der unbeliebteste aller Zeiten. Kaum jemand will ihn spielen – denn er funktioniert gar nicht richtig.

Dead by Daylight hat in den letzten Jahren einen recht aggressiven Content-Plan verfolgt. Im Grunde erscheint rund alle 3 Monate ein neues Kapitel, mit einem neuen Killer, einem neuen Überlebenden – und manchmal auch neuen Maps. Zwischen diesen großen Updates gibt es immer wieder kleinere Patches mit Verbesserungen oder neuen Spielmodi, wie etwa dem gefeierten 2vs8-Modus.

Doch an der Fülle an Content gibt es Kritik. Denn immer häufiger wird angemerkt, dass die Qualität auf der Strecke bleibt. Der „Höhepunkt“ dieser Kritik scheint nun erreicht. Denn das neuste DLC-Kapitel wird von 67 % als negativ betrachtet.

Was ist los bei Dead by Daylight? Vor wenigen Tagen hat Dead by Daylight das Kapitel „Doomed Course“ veröffentlicht. Das kommt mit einem neuen Überlebenden, vor allem aber dem neuen Killer „Houndmaster“. Die grimmige Piraten-Lady hat nämlich einen abgerichteten Hund, den sie auf Überlebende hetzen kann. Entweder als benutzbare Fähigkeit oder auch direkt aus der Sicht des Hundes. Zumindest dann, wenn der Killer korrekt funktioniert.

So bewertet die Community den DLC: Das Kapitel „Doomed Course“ steht aktuell ziemlich schlecht da. Nur 33 % der Bewertungen sind positiv. Erdrückende 67 % sind negativ (Stand: 02.12.2024, 11:00 Uhr). Die größten Kritikpunkte sind dabei die Vielzahl an Bugs und Fehlern, die sich in das Kapitel geschlichen haben. Zu den häufigsten Kritiken gehören:

Der neue Killer ist verbuggt. Der Hund des Killers scheitert am einfachen Pathing, bleibt gerne mal mitten auf der Strecke stecken oder wird gar bis zum Ende einer Runde vollkommen passiv, sodass man ohne Killer-Fähigkeit dasteht.

Die Animationen sind verbuggt oder fehlerhaft. Wenn ein Überlebender einen anderen vorm Hund retten, dann sind die Animationen dafür nicht „verbunden“ – man verscheucht den Hund quasi aus weiter Distanz.

Einige der Meinungen in den Steam-Bewertungen:

„Wie kann irgendjemand diese Firma ernst nehmen, wenn sie einen DLCs so veröffentlichen? Schlampig, verbuggt. Ich meine, was sind bitte diese Hunde-Animationen? Absolut schrecklich. Vielleicht ist es an der Zeit, mit diesen vielen DLC-Releases aufzuhören und sich darauf zu fokussieren, das Spiel zu verbessern.“ – Jo

„Egal wie viel Geld, Arbeitskraft oder Zeit Behaviour hat, sie werden immer einen Weg finden, komplett verbuggte Bezahl-Inhalte zu veröffentlichen. Buchstäblich in meinem ersten Match, in dem ich diesen Killer spielte, war die Kraft komplett verbuggt, sodass ich sie gar nicht benutzen konnte. Um fair zu sein, ist das aber schon sehr repräsentativ für den Killer, denn selbst wenn die Kraft funktioniert (was selten ist) macht sie absolut nichts.“ – metalmanijak

Der ach-so-böse Hund ist gerade eher ein verplanter Welpe.

Selbst die positiven Reviews sind sarkastisch

Schaut man sich die positiven Bewertungen an, dann sind selbst einige davon eher negativ zu sehen. Denn manche loben den DLC aufgrund dessen, dass „der neue Killer nicht gespielt wird und das sei eine gute Sache, denn neue Killer haben das Spiel noch nie besser gemacht.“ Selbst das Lob ist in mehreren Fällen noch sarkastisch gemeint, wenngleich es auch durchaus einige positive Worte gibt.

„Ich weiß nicht, warum Leute dieses Kapitel Review-Bomben 🙁

Der Killer ist cool, die Hunde-KI ist dumm, aber die Kraft ist spaßig zu spielen oder gegen sie zu spielen.

Sicher, es gibt Bugs, aber in den 30 Spielen (ohne zu übertreiben) habe ich nicht einen einzigen „Gamebreaking Bug“ erlebt, von denen hier alle berichten.“ – average James enjoyer

Dabei kann Dead by Daylight es eigentlich besser. Das Spiel als Ganzes steht noch immer bei soliden 80 % positiven Bewertungen, in den vergangenen 30 Tagen sogar bei 87 % – ein eigentlich sehr guter Wert. Der neuste DLC scheint diesem Image aber einen ziemlichen Kratzer zu verpassen.

Sieht man den Killer häufig? Die Wahrnehmung in der Community: Die meisten Käufer des DLCs spielen diesen Killer nur ein oder zweimal, bevor sie dann feststellen, dass er nicht richtig funktioniert. Normalerweise sei es so, dass in der ersten Woche nach dem Release eines DLC nahezu alle Killer-Fans den neuen Killer ausschließlich zocken würden – dieses Mal ist es eine absolute Seltenheit, wenn man dem Houndmaster überhaupt begegnet.

Klar scheint zu sein, dass der Houndmaster dringend ein Update benötigt, um die drängendsten Bugs und Probleme zu beheben. Doch viele sind der Ansicht, dass gerade so etwas wie die eher lustigen Animationen sich nicht mit einem simplen Hotfix beheben lassen. Da müssen die Entwickler nochmal grundsätzlich ran und nacharbeiten.

Im starken Kontrast dazu, war der vorherige Killer, Dracula aus Castlevania, ein voller Erfolg.