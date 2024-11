Dead by Daylight: Der neuste Killer hetzt einen Hund auf euch, den ihr lieber nicht streicheln solltet

In Dead by Daylight gibt es einen neuen Killer, den ihr schon jetzt auf dem PTB spielen könnt. Aber Achtung, Hunde-Freunde werden das nicht mögen …

In Dead by Daylight steht die Veröffentlichung des nächsten Killers bald an, der letzte für das Jahr 2024. Dieses Mal wartet eine fiese Frau auf euch, die ihren Hund mitgebracht hat, um jeden einzelnen Überlebenden zur Strecke zu bringen – und sich darüber auch noch ziemlich diebisch zu freuen. Im Kapitel Doomed Course will eine fiese Piratenlady, dass ihr Bekanntschaft mit ihrer Bestie macht,

Was kann der neue Killer? Die Hundemeisterin („The Houndmaster“) ist erneut ein Killer, der im Grunde aus zwei Charakteren steht. Die meiste Zeit kontrolliert ihr den Killer selbst und gebt eurem Hund direkte Befehle. Mit dem „Such!“-Befehl, könnt ihr den Hund über eine lange Distanz sprinten lassen, etwa in Richtung eines Generators am anderen Ende der Karte. Wenn ihr der Fährte des Hundes direkt folgt, gibt es dafür einen drastischen Bonus auf die Bewegungsgeschwindigkeit.

Sollte der Hund während des „Such!“-Kommandos in direkte Nähe eines Überlebenden gelangen, dann wird der Überlebende mit einem Killer-Instinkt angezeigt.

Alternativ könnt ihr mit dem „Fass!“-Befehl den Hund auch direkt auf einen Überlebenden hetzen. Sollte er treffen, dann verbeißt er sich für einige Sekunden in dem Überlebenden, verlangsamt diesen drastisch und versucht ihn in Richtung des Killers zu zerren.

Während der Hund einem Überlebenden nachjagt, könnt ihr kurzzeitig direkt die Kontrolle des Hundes übernehmen, um seine Laufrichtung einmal zu korrigieren.

Die neuen Perks der Hundemeisterin

Die Hundemeisterin kommt mit frei eigenen Perks daher, die später auch für andere Killer freigeschaltet werden können. Ihre Perks sind:

All-Shaking Thunder: Nachdem der Killer von großer Höhe fällt, ist die Reichweite seines Lunge-Angriffs (der „lange“ Nahkampfangriff) für 8 / 12 / 16 Sekunden um 75 % erhöht. Der Perk hat eine Abklingzeit von 5 Sekunden.

Nachdem der Killer von großer Höhe fällt, ist die Reichweite seines Lunge-Angriffs (der „lange“ Nahkampfangriff) für 8 / 12 / 16 Sekunden um 75 % erhöht. Der Perk hat eine Abklingzeit von 5 Sekunden. Scourge Hook: Jagged Compass: Zu Beginn der Prüfung werden 4 Haken in Geißel Haken verwandelt. Die Aura dieser Haken wird dem Killer in weiß angezeigt. Wenn ein Überlebender von einem normalen Haken gerettet wird, verwandelt sich dieser Haken in einen weiteren Geißelhaken. Wann immer der Killer einen Überlebenden an einen Geißelhaken aufhängt, wird ihm danach für 6 / 8 / 10 Sekunden der Generator mit dem meisten Fortschritt in gelb angezeigt.

Zu Beginn der Prüfung werden 4 Haken in Geißel Haken verwandelt. Die Aura dieser Haken wird dem Killer in weiß angezeigt. Wenn ein Überlebender von einem normalen Haken gerettet wird, verwandelt sich dieser Haken in einen weiteren Geißelhaken. Wann immer der Killer einen Überlebenden an einen Geißelhaken aufhängt, wird ihm danach für 6 / 8 / 10 Sekunden der Generator mit dem meisten Fortschritt in gelb angezeigt. No Quarter: Wenn ein Überlebender während der Selbstheilung einen Fortschritt von 75 % erreicht, wird er mit permanenten Skill-Checks konfrontiert. Sollte einer dieser Skill-Checks scheitern oder das Heilen abgebrochen werden, ist der Überlebende für 20 / 25 / 30 Sekunden „gebrochen“ (kann nicht geheilt werden).

Der YouTuber Otzdarva zeigt, wie der Killer sich nach aktuellem Stand spielen wird:

Die neuen Perks der Überlebenden

Wie üblich gibt es auch eine neue Überlebende, die mit drei eigenständigen Perks daherkommt. Zuerst können die Perks nur von Taurie Chain benutzt werden, über das Blutnetz können die Fähigkeiten dann aber für alle anderen Überlebenden freigeschaltet werden. Ihre Perks sind:

Invocation: Treacherous Crows: Wenn du im Keller in der Nähe des Kreises bist, drücke die Fähigkeits-Taste, um eine Anrufung zu beginnen. Anrufungen benötigen 60 Sekunden. Andere Überlebende sehen in dieser Zeit deine Aura und können sich der Anrufung anschließen, um die Zeit zu reduzieren. Sobald die Anrufung abgeschlossen ist, wird dieser Perk für alle Überlebenden deaktiviert. Du bist ab jetzt „gebrochen“ für den Rest der Prüfung. Wenn ein Überlebender im Terror-Radius des Killers ist und der Killer eine Krähe aufschreckt, wird die Aura des Killers für 1 / 1,5 / 2 Sekunden für alle Überlebende angezeigt.

Wenn du im Keller in der Nähe des Kreises bist, drücke die Fähigkeits-Taste, um eine Anrufung zu beginnen. Anrufungen benötigen 60 Sekunden. Andere Überlebende sehen in dieser Zeit deine Aura und können sich der Anrufung anschließen, um die Zeit zu reduzieren. Sobald die Anrufung abgeschlossen ist, wird dieser Perk für alle Überlebenden deaktiviert. Du bist ab jetzt „gebrochen“ für den Rest der Prüfung. Wenn ein Überlebender im Terror-Radius des Killers ist und der Killer eine Krähe aufschreckt, wird die Aura des Killers für 1 / 1,5 / 2 Sekunden für alle Überlebende angezeigt. Clean Break: Nachdem du einen anderen Überlebenden geheilt hast und dieser dich zu heilen beginnt, drücke die „Aktive Fähigkeit“-Taste, um „gebrochen“ zu werden. Nach 80 / 70 / 60 Sekunden wirst du automatisch geheilt. Dieser Perk löst nicht aus, wenn du bereits gebrochen bist oder in den Sterbend-Zustand versetzt wirst.

Nachdem du einen anderen Überlebenden geheilt hast und dieser dich zu heilen beginnt, drücke die „Aktive Fähigkeit“-Taste, um „gebrochen“ zu werden. Nach 80 / 70 / 60 Sekunden wirst du automatisch geheilt. Dieser Perk löst nicht aus, wenn du bereits gebrochen bist oder in den Sterbend-Zustand versetzt wirst. Shoulder the Burden: Einmal pro Prüfung, solange du nicht beim nächsten Aufhängen sterben würdest, kannst du die „Aktive Fähigkeit“-Taste drücken, wenn du dich bei einem aufgehangenen Überlebenden befindest, um sie zu befreien. Sobald der andere Überlebende befreit ist, verliert er einen Haken-Fortschrittspunkt und du erhältst einen. Außerdem schreist du auf und bist „Exposed“ (gehst mit einem Schlag zu Boden) für 30 / 25 / 20 Sekunden.

Beachtet bei all den Angaben, dass es sich dabei noch um Informationen vom Test-Server handelt. Bis zum Release können sich Details noch ändern.

Wann erscheint der neue Killer? Ein genaues Release-Datum für die Hundemeisterin gibt es noch nicht und das ist auch davon abhängig, wie viele Fehler und Probleme noch gefunden werden. In der Regel erscheint ein Killer allerdings 2-3 Wochen nach dem Start auf dem PTB – also ungefähr Ende November.

Auch scheint recht offensichtlich zu sein, dass einige Details der Animationen (vermutlich) noch nicht final sind. Denn andere Überlebende können einen Kameraden aus den Reißzähnen des Hundes befreien, doch die Animation dafür wirkt noch unausgereift und eher ein wenig albern.

Falls ihr nicht wisst, welchen Killer ihr aktuell spielen sollt, haben wir hier sämtliche Killer aufgelistet und erklären, wer der Beste für euch ist.