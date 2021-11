Dead by Daylight: Spieler fordern „Anti-Tea-Bagging“-Perk – und der ist echt gut

Ein Perk wird in der Community von Dead by Daylight gefordert. Der soll nervigen T-Bagger-Überlebenden die Suppe ordentlich versalzen.

Dead by Daylight ist ein recht brutales Horror-Spiel, in dem ein übermächtiger Killer auszieht, um vier Überlebende zu töten, die wiederum Aufgaben erfüllen müssen, um entkommen zu können. Zumindest in der Theorie. Gerade gegen erfahrene Gruppen aus Spielern haben Killer häufig wenig Chancen und werden dann auch noch gedemütigt. Ein Perk könnte dieser Demütigung Herr werden – und genau das fordern die Spieler.

Was ist los in Dead by Daylight? Dass in den offiziellen Foren immer wieder hitzig diskutiert wird, ob Killer oder Überlebende viel zu stark sind, ist ein alter Hut. Allerdings herrscht bei den meisten Spielern Einigkeit darüber, dass absichtliches Demütigen der gegnerischen Seite einfach nicht sein muss – und doch kommt es immer wieder vor.

Während das bei Killern in „Slugging“ mit anschließendem Abwarten des Ausblutens geschieht, greifen Überlebende oft auf „Tea-Bagging“, also das wiederholte Ducken, zurück.

Besonders frustrierend ist das, wenn es in unmittelbarer Nähe zum rettenden Ausgang geschieht. Trollende Überlebende ziehen das Match hier gerne in die Länge und weigern sich, das Match siegreich zu verlassen. Sie warten bis zur letzten Sekunde, um den Killer noch zum Herkommen zu bewegen und ihnen noch einmal zu zeigen, dass er eindeutig verloren hat – als hätte er das noch gar nicht mitbekommen.

Manchmal werden solche Überlebenden aber auch sofort bestraft.

Dieser Perk soll Abhilfe schaffen: Als Reaktion darauf hat Kwkeaton im Subreddit von Dead by Daylight den Perk „Just Leave“ erstellt – zu Deutsch also „Geht doch einfach“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Der Perk funktioniert wie folgt:

Sobald mindestens ein Ausgangstor geöffnet wurde, wird „Just Leave“ aktiv. Wenn ihr einen Überlebenden innerhalb des Bereichs des Ausgangstores mit einem Angriff trefft, blockiert der Entitus das Ausgangstor für 4 / 6 / 8 Sekunden. Wenn ihr weitere Überlebende trefft, erhöht sich die Dauer von „Just Leave“ dementsprechend.

Aus einem Meme wird ein Perk: Der Beitrag war grundsätzlich erst ein Meme zur Erheiterung der Community gedacht, zog jedoch schnell viele Befürworter nach sich. Viele Spieler wünschen sich diesen Perk tatsächlich im Spiel und finden, dass er 1:1 übernommen werden könnte.

Über 6.900 Upvotes, viele Auszeichnungen und Hunderte Kommentare machen klar, dass die Spieler von Dead by Daylight so einen Perk wirklich begrüßen würden.

„Ich würde das bei jedem Killer benutzen. Es ist irre, dass die beste Konter-Strategie aktuell das Mitnehmen von NOED [‘Niemand entrinnt dem Tod’] ist, was im Umkehrschluss auch wieder zu Beleidigungen führt, auch wenn man es nur benutzt, um die Camper an Ausgangstoren zu bestrafen.“

„Das Gute an dem Perk ist eigentlich, dass man ihn vermutlich gar nicht benutzen müsste. Ähnlich wie bei „Geliehene Zeit“ ist die Bedrohung durch bloße Existenz des Perks schon gegeben und würde dafür sorgen, dass das Verhalten von alleine eingestellt wird.“

„Aber wie soll der Killer denn sonst erfahren, dass ich so viel klüger als er war, wenn ich ihn nicht im Ausgangsbereich t-baggen kann, nachdem ich mich die ganze Runde im Schrank versteckt habe? /s“

Was würdet ihr von so einem Perk halten? Eine coole Idee? Oder würde das Problem damit nur verschoben werden?