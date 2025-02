Das Remaster zum Survival-Hit ARK ist auf Steam jetzt so günstig wie nie – Lohnt es sich 15 Monate nach Release?

Als ARK: Survival Ascended im Oktober 2023 erschien, bekam das Spiel viel Kritik. Jetzt gibt es einen Rabatt für das Survival-Game, aber ist es den Preis wert?

Was ist das für ein Spiel? Am 26. Oktober 2023 kam ARK: Survival Ascended (kurz: ASA) auf den Markt. Das ist ein Remaster des beliebten Survival-Games „ARK: Survival Evolved“, in dem ihr verschiedene Dinos und mystische Kreaturen zähmen oder züchten könnt, um mit ihnen eine imposante Basis zu bauen, mächtige Bosse zu erlegen oder anderen Spielern im PvP ihre Grenzen aufzuzeigen.

ARK: Survival Ascended sollte dabei die alten, bekannten Maps und Kreaturen des ursprünglichen Spiels hübscher inszenieren – mithilfe von Unreal Engine 5. Außerdem brachte das Remaster erstmalig Mod-Support für die Konsolen-Versionen des Spiels und neue Inhalte, darunter Dinos, Mad-Max-Autos und verschiedene Struktur-Designs.

Hier seht ihr einen Trailer zum jüngsten Update von ARK: Survival Ascended:

Was ist das für ein Rabatt? ARK: Survival Ascended ist auf Steam bis zum 24. Februar 2025 um 45 % reduziert und kostet bis dahin nur 24,74 Euro statt 44,99 Euro. So günstig war das Survival-Game auf Steam bislang noch nie, wie uns die Datenbank SteamDB verrät.

Hier geht es zu dem Angebot auf Steam

Auch im PlayStation Store könnt ihr ARK: Survival Ascended aktuell vergünstigt erwerben. Dort kostet das Dino-Abenteuer 29,24 Euro und für PS-Plus-Abonennten ebenfalls 24,74 Euro.

Ob es sich lohnt, hängt auch von eurer Hardware ab

Das solltet ihr zur Performance wissen: Das Survival-Game ist weiterhin nicht gut optimiert. Wenn ihr keinen halbwegs leistungsstarken PC habt, werdet ihr mit niedrigen FPS und Rucklern kämpfen. Das Spiel sieht zwar dank Unreal Engine 5 recht hübsch aus, doch davon habt ihr nicht viel, wenn die FPS bei jeder kleinsten Bewegung von 45 auf 20 fallen.

Die auf Steam empfohlenen Systemanforderungen sind:

Betriebssystem: Windows 10/11 mit Updates

Prozessor: AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K

Arbeitsspeicher: 32 GB RAM

Grafik: AMD Radeon RX 6800, NVIDIA GeForce RTX 3080

DirectX: Version 12

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 70 GB verfügbarer Speicherplatz

Zusätzliche Anmerkungen: SSD Required

Diese Anforderungen sind sozusagen die erste Hürde. Wenn ihr sie nicht erfüllt, werdet ihr unter Umständen nicht viel Spaß haben. Ob sich das Spiel lohnt, hängt also als Erstes auch von eurer Hardware ab. Insgesamt läuft ARK: Survival Ascended aber inzwischen besser als zum Release, und wenn ihr die empfohlenen Anforderungen erfüllt, könntet ihr je nach Einstellung auch über 60 FPS erreichen.

Achtung: MeinMMO-Redakteur Dariusz hat in ARK: Survival Ascended immer wieder Abstürze, obwohl die verwendete Hardware eigentlich ausreichend ist. Das Problem hat allerdings nicht jeder Spieler. Hier müsst ihr wohl selbst schauen, ob es bei euch auftritt oder gegebenenfalls vorsichtshalber auf einen Kauf verzichten.

ASA hat sich in 15 Monaten stark verändert

So spielt sich ASA 2025: ARK: Survival Ascended hat inzwischen einige Updates erhalten – auch kostenlose. So könnt ihr beispielsweise jetzt die Maps Scorched Earth, Aberration und Extinction zocken, ohne einen Cent auszugeben. Diese Karten musstet ihr in ARK: Survival Evolved noch mit DLCs kaufen.

Sollten euch Karten wie Extinction und Aberration im ursprünglichen Spiel fehlen, könnt ihr überlegen, statt den DLCs ARK: Survival Ascended zu kaufen und die Maps direkt in UE5-Grafik zu erleben. Zum Release wirkte ASA noch wie eine dreiste Art, mit alten Inhalten schnelles Geld zu verdienen – zumal etliche Inhalte fehlten, die ARK: Survival Evolved hatte. Jetzt gibt es jedoch einige der alten Maps in ARK: Survival Ascended und sie sind kostenlos. Das offeriert einigen Spielern sogar die Möglichkeit, Geld zu sparen.

Zusätzlich zu den Maps, die das Spiel in den vergangenen Monaten bekommen hat, gibt es jetzt auch neue Dinos. Außerdem sind in dem kostenpflichtigen Add-on „Bob’s Tall Tales“ verschiedene Zusatzinhalte enthalten, die bestimmten Themen folgen. Das jüngste Update brachte etwa Inhalte im Mad-Max-Stil, ein vorheriges setzte auf Steam-Punk. Der Wilde Westen ist ebenfalls vertreten.

Obendrein sind viele talentierte Modder aus der ARK-Community weitergezogen und entwickeln ihre Werke jetzt ebenfalls für ARK: Survival Ascended statt für ARK: Survival Evolved. Neue Mod-Maps, -Dinos oder -Strukturen findet ihr also vorwiegend in dem Remaster. Darunter auch die beliebten Werke des deutschen Modders „Nekatus“.

Es lohnt sich, aber das wichtigste Argument ist euch völlig egal

Lohnt sich ASA 2025? Ob ihr ARK: Survival Ascended wirklich kauft, solltet ihr euch gut überlegen.

Das größte Pro-Argument für den Kauf von ARK: Survival Ascended ist den meisten PC-Spielern wahrscheinlich egal: Mit ARK: Survival Ascended bekamen Konsolen erstmalig die Möglichkeit, mit Mods zu spielen. Das war am PC schon bei ARK: Survival Evolved möglich. Für Konsolen-Spieler ist das jedoch eine wichtige Innovation, denn Mods verbessern das Spiel gewaltig.

Die größten Gegenargumente sind die Performance und das ursprüngliche Spiel. Wer ARK: Survival Evolved gespielt hat, die meisten oder sogar alle DLCs besitzt und die wichtigsten Mods installiert hat, kann auf das Remaster problemlos verzichten. Dann müsst ihr euch auch nicht mit wenigen FPS oder Abstürzen herumschlagen.

ARK: Survival Ascended lohnt sich für euch, wenn:

euer PC die technischen Anforderungen erfüllt und ihr ARK in schönerer Optik erleben möchtet

euch die neuesten Mods der Community interessieren

ihr die neuen Inhalte im Steampunk-, Wild-West- und Mad-Max-Stil cool findet

euch einige der alten Maps in ARK: Survival Evolved fehlen

ihr kein Problem damit habt, für ein Grafik-/ Engine-Update Geld auszugeben

ihr noch nie ARK gespielt habt, aber euch das Spielprinzip interessiert

ARK: Survival Ascended lohnt sich für euch NICHT, wenn:

euer PC die empfohlenen Anforderungen nicht erfüllt

ihr ARK: Survival Evoled inklusive aller DLCs besitzt und deutlich mehr erwartet als ein Grafik-/ Engine-Update

euch Mods egal sind

ihr kein Geld für „Bob’s Tall Tales“ ausgeben wollt

Ist ASA den Preis wert? Ja und nein. Das hängt zwar vor allem von euch ab, aber 49,99 Euro sind gemessen an den technischen Problemen des Spiels definitiv zu hoch gegriffen. Der rabattierte Preis von 24,74 Euro ist hingegen deutlich passender. Wenn ihr 3-4 der Anforderungen für einen lohnenswerten Kauf erfüllt, dann ist das durchaus ein Preis, der angemessen ist.

Falls ihr ARK: Survival Ascended auf Steam kauft und dann innerhalb von 2 Stunden feststellt, dass das Remaster doch nichts für euch ist, euer PC den technischen Anforderungen nicht gewachsen ist oder das Spiel dauerhaft abstürzt, könnt ihr das Survival-Game noch zurückgeben. Wie das geht und welche Voraussetzungen es für die Rückgabe zu beachten gibt, könnt ihr auf MeinMMO nachlesen: Steam: Spiel zurückgeben – So leicht geht es