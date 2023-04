Das ist NordVPN: Schnell, sicher und optimal für Gamer – Jetzt zum Sonderpreis

Der Virtual Private Network Anbieter NordVPN taugt für jeden User, aber vor allem Gamer profitieren besonders stark von diesem VPN-Service.

Was ist NordVPN? Unter VPN versteht man ein Virtual Private Network. Damit verschlüsselt ihr euren Internet-Verkehr, man kann eure Online-Identität nicht erkennen und eure Daten sind vor Zugriffen böswilliger Dritter bestens geschützt. Mit einem VPN surft ihr anonym im Netz, hinterlässt keine Spuren und seid vor Hackern sicher.

NordVPN bietet einen besonderen solchen Dienst an, der nicht nur eure Daten sicher verschlüsselt und euch Schutz gewährt. Vielmehr könnt ihr euch mit NordVPN noch zusätzlich sicheren Cloud-Speicher, einen Passwortmanager sowie virtuelle LAN-Netzwerke besorgen.

Wenn ihr auf Inhalte zugreifen wollt, die an eurem aktuellen Standort nicht verfügbar sind, dann könnt ihr euch mit NordVPN einfach in das jeweilige Land einwählen und dürft dann über den dort verfügbaren Content frei verfügen.

All das funktioniert mit einer kinderleicht zu bedienenden App, über die ihr gleich mehrere Geräte, darunter Smartphones und Konsolen, nutzen könnt. NordVPN verfügt über mehr als 5.300 Server weltweit. Mittels des NordLynx-Protokolls könnt ihr das VPN bequem anwenden, ohne langsamer zu werden.

Darum ist NordVPN optimal für Gamer

Ein VPN ist nie verkehrt, aber gerade passionierte Gamer haben gute Gründe, sich das Angebot von NordVPN zu holen.

Ihr bekommt Top-Speed: Jeder Gamer weiß, dass man noch so gut in einem Online-Game sein kann: Wenn es wegen unzureichender Bandbreite zu Lag kommt, ist man erledigt. Und genau hier kann NordVPN euch helfen. Mit über 5.300 Servern in 59 Ländern bietet VPN eine exzellente Netzabdeckung, die euch stets optimale Geschwindigkeit bietet.

Wenn ihr NordVPN nutzt, seid ihr vor lästigen Bandbreitendrosselungen sicher und surft immer zu den bestmöglichen Konditionen. Durch die hohe Abdeckung habt ihr immer Top-Speed und braucht euch weder vor Lag noch Datenabbrüchen fürchten. Nicht zu Unrecht ging daher NordVPN aus allen bisherigen Tests als klarer Sieger in puncto Geschwindigkeit hervor.

Hacker können euch mal: Gerade Top-Gamer, die sich einen Ruf erarbeitet haben, werden oft Opfer von missgünstigen Zeitgenossen, die ihnen schaden wollen. Gern werden dafür Hacker-Angriffe, darunter DDoS-Attacken und andere Schurkereien genutzt. Doch nicht mit NordVPN.

Denn NordVPN setzt auf hochwertige Verschlüsselungstechnologien, welche eure Datenströme verschlüsseln. Hacker sollten es so kaum noch schaffen, an eure Daten zu kommen oder eure Userkonten zu übernehmen.

Mit der Double-VPN-Funktion könnt ihr eure Daten sogar zweifach verschlüsseln. Dazu kommt noch ein Kill-Switch, mit dem ihr sofort die Verbindung kappen könnt, falls unerwartet das VPN ausfällt. Ihr seid also rundum sicher und könnt sorglos online zocken.

Tretet der globalen Gamer-Community bei: Im großen, weiten Internet sollten eigentlich alle Gamer zusammen zocken können. Doch so mancher Anbieter erlaubt nur Spieler einer bestimmten Region auf die jeweiligen Server. Wenn ihr also hier in Europa ein Spiel zusammen mit Freunden aus Korea zocken wollt, geht das womöglich nicht.

Doch keine Sorge, mit den virtuellen Server-Standorten von NordVPN hingegen könnt ihr euch einloggen, wo immer ihr wollt. So steht dem großen Zockerspaß mit Spielern weltweit nichts mehr im Wege.

Was bietet NordVPN noch alles? Die eben genannten Vorteile sind für Gamer Gold wert. Doch es gibt noch mehr, wodurch sich das Abo bei NordVPN lohnt.

Weltweiter Zugriff auf Content: Wechselt euren virtuellen Standort und profitiert von Deals und Angeboten, die es in dieser Form nicht in eurer aktuellen Region gibt.

Sichere Daten: Sichert bis zu sechs Geräte vor Übergriffen und Datendiebstahl.

Schutz vor Viren und Trackern: Euch nervt Online-Werbung? Mit NordVPN seid ihr davor geschützt, ebenso vor Trackern und Viren in Mail-Anhängen.

Passwort-Manager: Optional könnt ihr euch einen Passwort-Manager hinzubuchen, der eure Zugänge weiter sichert.

Sicherer Cloud-Speicher: Wenn ihr optimal geschützten Cloud-Speicher wollt, könnt ihr diesen ebenfalls dazubuchen.

Intuitive Bedienung: Dank der einfach zu nutzenden App kann jeder NordVPN nutzen, ihr braucht also keine IT-Ausbildung, um NordVPN zu nutzen.

Top-Deal mit GameStar – Holt euch NordVPN mit vier Bonus-Monaten

Das ist der Deal: Nutzt hier unseren exklusiven Link für GameStar-Leser und bekommt besondere Boni beim Abschluss eines Abos für NordVPN. Ihr könnt so ordentlich Geld sparen und bekommt sogar vier Bonus-Monate dazu. Die genauen Konditionen der Deals findet ihr hier.

Das Beste daran ist aber, dass ihr euch nicht sofort festlegen müsst. Denn sollte euch der Service von NordVPN trotz allen Vorteilen am Ende doch nicht mehr zusagen, dann könnt ihr innerhalb von 30 Tagen kostenlos alles stornieren und bekommt euer komplettes Geld zurück. Worauf wartet ihr also noch? Holt euch hier das NordVPN-Abo und überzeugt euch selbst von der Qualität und den Vorteilen des Dienstes.