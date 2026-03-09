Alle Achievements in einem Spiel zu erlangen, ist das erklärte Ziel vieler Spieler. Aber manche der Errungenschaften sind teils sehr schwer zu bekommen. Eine ganz bestimmte erfordert wochenlanges Spielen – wer sie schafft, darf sich fortan aber zu einem exklusiven Kreis zählen.

Was hat es mit den Achievements auf sich? Viele Spieler zocken einfach gemütlich vor sich hin und sehen, wie von Zeit zu Zeit irgendwo am Bildschirmrand eine Benachrichtigung erscheint: „Errungenschaft freigeschaltet“, oder so ähnlich.

Weil ein bestimmtes Level geschafft, ein Boss besiegt oder das Ende des Spiels erreicht wurde. Solche Achievements liegen oft auf dem Weg und warten nur darauf, früher oder später freigeschaltet zu werden.

Anders sieht es bei Errungenschaften aus, die nicht jeder Spieler einfach durch das Durchspielen bekommt. Oftmals sind es geheime Abschnitte oder Rekorde, die geschafft werden müssen. In Dragon’s Dogma 2 machte kürzlich ein Achievement von sich reden, das besondere Nächstenliebe erfordert.

Über die Jahre haben sich so einige schwierige Achievements gesammelt. Eines erfordert aber besonders viel Mühe. Noch dazu gehört es zu einem Spiel, das bereits 20 Jahre auf dem Buckel hat: Ghost Recon Advanced Warfighter.

Die Reihe hat mit Wildlands einen Open-World-Titel erhalten:

Hoffentlich habt ihr Zeit und Skill mitgebracht

Um welches Achievement geht es? Freunde von taktischen Militär-Shootern kennen die Ghost-Recon-Reihe und vielleicht auch den Ableger Advanced Warfighter aus dem Jahr 2006.

Im Multiplayer-Segment des Spiels gibt es ein berüchtigtes Achievement, das nur von den fleißigsten und besten Spielern freigeschaltet werden kann. Es nennt sich „World Champion“. Ein Name, der das Achievement schon recht passend beschreibt.

Ihr müsst nämlich nichts anderes tun, als es an die Spitze der weltweiten Rangliste zu schaffen. Genauer gesagt auf Platz 1. Das klingt nicht nur mühsam, es ist es auch. Zunächst benötigt ihr viel Zeit. Spieler, die sich daran versucht haben, sprechen von einer Spieldauer von vier bis sechs Wochen – wenn ihr 24 Stunden täglich zockt.

Dieser Wert galt aber nur in den Release-Jahren. Natürlich haben immer mehr Spieler versucht, dieses Ziel zu erreichen, und es wurde entsprechend immer schwieriger, an die Spitze zu gelangen. So dauert es mittlerweile über acht Wochen, in manchen Fällen sogar bis zu sechs Monate.

Die Rangliste funktioniert dabei folgendermaßen: Es gibt eine Skala von 1 bis 25. Ihr startet bei eins und verdient euch Aufstiege durch gewonnene Matches, die euch XP geben. Das Problem: Sind eure Gegner vier oder mehr Level niedriger als ihr, zählt der Sieg nicht.

Ihr könnt also nicht einfach gegen schlechte Spieler antreten und euch hochmogeln. Seid ihr zu schlecht, halten euch bessere Spieler deshalb beim Aufstieg auf.

Schafft ihr es, gehört ihr zu einem exklusiven Kreis

Wie viele Spieler haben das Achievement geschafft? Die Zahl der gemeisterten Erfolge schwankt etwas. Auf der Xbox 360 haben laut exophase.com nur etwa 0,69 Prozent aller Spieler die Errungenschaft freigeschaltet. Getrackt wurden die Erfolge von 57.431 Spielern.

Laut der Seite trueachivements.com haben 147 Spieler auf der Xbox „World Champion“ freigeschaltet. Und das alles für nur 40 Punkte Gamerscore. Der Ruhm, der den wenigen zuteilwird, die die Herausforderung schaffen, dürfte ihnen aber ohnehin mehr wert sein.

Sie können von sich behaupten, eines der härtesten Achievements der Gaming-Historie ihr Eigen zu nennen. Und das ist ja auch etwas Schönes.

Habt ihr euch schon einmal an einer ähnlichen Aufgabe versucht? Was ist in euren Augen das wertvollste Achievement, das ihr bekommen habt? Schreibt es uns doch in die Kommentare, wir sind gespannt.