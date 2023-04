WoW-Spieler sammelt 40.000 Erfolgspunkte: „Was bedeutet eigentlich dieses Draußen?“

Erfolgspunkte in World of Warcraft sind eigentlich nichts wert – und doch sammeln manche sie fleißig. Ein Spieler hat 40.000 davon und berichtet von seiner Jagd.

Achievements oder auch Erfolge sind in World of Warcraft schon seit ihrer Einführung mit dem Pre-Patch von Wrath of the Lich King ein umstrittenes Thema. Manche finden die Jagd nach Erfolgspunkten sinnlos, andere finden darin ihre Hauptmotivation zu spielen. Zu letzterer Gruppe gehört wohl der Reddit-Nutzer Nate642, der mit seiner Leistung prahlt.

Was hat Nate geschafft? Im Subreddit von World of Warcraft veröffentliche er einen Screenshot, auf welchem er stolz die Anhäufung von insgesamt 40.000 Erfolgspunkten präsentiert. Dazu fragt er: „Was bedeutet eigentlich dieses ‘draußen’?“ und spielt damit scherzhaft darauf an, dass er die Wohnung im Grunde nie verlässt und stattdessen Erfolge farmt.

Von insgesamt 4676 Erfolgen hat er 4503 abgeschlossen – das sind knapp über 96 % aller Erfolge, die es gibt.

Die größten Lücken hat Nate dabei noch im Bereich PvP und Erforschung. Gerade die Erfolge für ein hohes Rating in der Arena oder gewerteten Schlachtfeldern stellen einige Schwierigkeiten dar. Doch manch ein freundlicher Mitspieler aus der Community hat ihm bereits angeboten, die Erfolge noch „schnell bis zum Start von Saison 2“ zu holen.

Welches Achievement ist das nervigste? Nate642 stört sich vor allem an einem Erfolg, der mit Patch 10.0.5 und dem Handelsposten ins Spiel gekommen ist und für ein ganzes Jahr unerreichbar wurde. Denn für den Erfolg „Handelspostenfan“ („Trading Post Enthusiast“) ist es notwendig, in insgesamt 12 Monaten die maximale Menge an Reisepunkten zu ergattern. Das ist allerdings frühstens im Januar 2024 möglich. Bis dahin wird es also niemandem möglich sein, wirklich alle aktuellen Erfolge in WoW abzuschließen.

Doch auch einige andere Erfolge empfand Nate als besonders „schmerzhaft“. Gerade Erfolge, die einfach nur viel Zeit verschlingen, ohne irgendeine interessante Mechanik oder Leistung mit sich zu bringen, empfindet er als anstrengend. Vor allem der Abschluss von 10.000 Haustierkämpfen erwies sich als Zerreißprobe der Geduld – aber auch die verschiedenen Erfolge rund um die Archäologie in „Warlords of Draenor“ waren anstrengend und haben viele Stunden verschlungen.

Hat Nate Tipps für Sammler? Wenn man selbst möglichst viele Erfolge in World of Warcraft ergattern will, empfiehlt Nate642 immer einen Blick auf die Kommentare auf wowhead zu den einzelnen Erfolgen zu werfen. Dort erhalte man oft Tipps und Tricks von anderen Spielerinnen und Spielern, die inzwischen einen deutlich angenehmeren Weg gefunden haben, um bestimmte Erfolge zu erreichen, sodass man viel Zeit spart.

Wie viele Erfolgspunkte habt ihr inzwischen in World of Warcraft erreicht?