Dark and Darker wehrt sich gegen schwere Vorwürfe eines reichen Konkurrenten – Gericht gibt ihnen recht, doch sie müssen trotzdem Millionen zahlen

Ein Gericht hat ein Urteil zu den Vorwürfen gefällt, die dazu führten, dass der Überraschungshit Dark and Darker 2023 von Steam verschwand.

Was ist Dark and Darker? Dark and Darker ist ein Dungeon-Crawler mit PvP-Fokus und setzt auf ein mittelalterliches Fantasy-Setting. Neben Magie und Zauberei könnt ihr Schwerter und Schilde sowie Fernkampfwaffen wie eine Armbrust nutzen. Das Gameplay erinnert an Extraction-Shooter wie Escape from Tarkov – allerdings ohne das Shooter-Gameplay. Innerhalb eines Matches prügelt ihr euch in 3er-Teams um Loot. Sterbt ihr in einer laufenden Runde, verliert ihr eure Beute.

Dark and Darker hatte bereits einige Playtests, die tausende Spieler begeisterten, ehe der Dungeon-Crawler dann im März 2023 nach schweren Vorwürfen eines Konkurrenten von Steam verschwand.

Gaming-Riese erhob Plagiats-Vorwürfe

Was waren das für Vorwürfe? Ironmace, das Entwicklerstudio hinter Dark and Darker kämpfte mit einer Unterlassungserklärung und einer DMCA-Abmahnung seitens des südkoreanischen Entwicklerstudios und Publishers Nexon kämpfen.

Nexon ist vor allem als Herausbringer von F2P-MMOs bekannt. Zum Spielangebot des Gaming-Riesen gehören unter anderem The First Descendant, MapleStory und The Finals. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Nexon einen Rekordumsatz von umgerechnet 2,79 Milliarden Euro (via nexon.com).

Ironmace gab an, Nexon werfe dem Studio vor, die Idee von ihnen geklaut zu haben. Ein Ironmace-Mitarbeiter, der in der Vergangenheit für Nexon tätig war, soll urheberrechtlich geschützte Informationen von Nexon kopiert, gestohlen und darauf aufbauend Dark and Darker entwickelt haben. Außerdem gehören Teile des Codes und der Assets Nexon, hieß es in den Vorwürfen des Publishers. Anfang März 2023 kam es daraufhin zu einer polizeilichen Durchsuchung des Büros von Ironmace.

Entwickler muss 5,6 Millionen Euro zahlen

Was ist die neueste Entwicklung? Wie das südkoreanische Wirtschafts-Magazin ChosunBiz berichtet, hat ein Gericht in Seoul am 13. Februar 2025 entschieden, dass Dark and Darker nicht gegen das Urheberrecht von Nexon verstoße.

Das Gericht räumte Ironmace jedoch eine Verletzung von Nexons Geschäftsgeheimnissen ein, weshalb das Entwicklerstudio eine Schadensersatzzahlung in Höhe von umgerechnet etwa 5,6 Millionen Euro zahlen muss.

Seit Juni 2024 ist Dark and Darker wieder auf Steam spielbar. Die kostenlose Version des Dungeon-Crawlers kommt aber in einer eingeschränkten Variante. Wer das vollumfängliche Gameplay erleben möchte, muss eine kostenpflichtige Edition des Spiels kaufen: Dark and Darker flog von Steam, ist jetzt kostenlos spielbar – aber es gibt einen Haken