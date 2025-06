Die bekannteste Truppe zu Dungeons & Dragons macht ein eigenes Rollenspiel, krallt sich zwei wichtige Mitarbeiter von Wizards of the Coast

Critical Role wurde mit ihren Twitch-Streams zu Dungeons & Dragons bekannt und hat zuletzt ihr eigenes Rollenspielsystem veröffentlicht. Jetzt haben sie zwei der wichtigsten Mitarbeiter von Wizards of the Coast eingestellt.

Was ist passiert? Christopher Chris Perkins, der ehemalige Creative Director des Pen & Papers Dungeons & Dragons, sowie Jeremy Crawford, der ehemalige Game Director des Spiels, verließen im April 2025 Wizards of the Coast. Jetzt wurde bekannt gegeben, dass die beiden in den gleichen Rollen bei Darrington Press anfangen – dem Publishing-Sub-Unternehmen von Critical Role.

Laut einer News auf der Webseite der Darrington Press sollen die beiden neue Spielkonzepte entwickeln, aber auch bestehende erweitern. Chris Perkins sagt dazu:

Geschichten zu erzählen stand schon immer im Zentrum all dessen, was ich tue und Darrington Press beizutreten fühlt sich ein bisschen so an, als käme ich nach Hause. Ich habe es geliebt, über die Jahre hinweg als regelmäßiger Gast Teil der erweiterten Critical-Role-Familie zu sein und ich bin überaus begeistert, dabei zu helfen, neue Welten voller Abenteuer zu erschaffen.

Zwei Schwergewichte der Pen-&-Paper-Entwicklung haben eine neue Heimat

Wer sind die beiden neuen Mitarbeiter? Chris Perkins begann seine Karriere bei Wizards of the Coast 1977 als Redakteur für das Magazin Dungeon. 2007 wurde er zum Story Manager von Dungeons & Dragons, kurz bevor dessen vierte Edition erschien. Er arbeitete später unter anderem als Lead Story Designer an der gefeierten Kampagne Fluch des Strahd .

Zwischen 2018 und 2024 wurde er zum Creative Director von Dungeons & Dragons. Diese Position hielt er, bis er Wizards of the Coast im April 2025 verließ.

Fans von Critical Role konnten Perkins zweimal in Gastauftritten während der Live-Streams sehen: 2016 als Goliath Shale während der Vox-Machina-Kampagne und 2019 als Kobold Spurt im Rahmen der Mighty Nein. Letzteren Auftritt könnt ihr hier sehen:

Jeremy Crawford wurde 2007 bei Wizards of the Coast angestellt. Als Lead Rules Designer begleitete er die Entwicklung der vierten Edition von Dungeons & Dragons. 2011 begann er zusammen mit Mike Mearls als Co-Lead Designer an der fünften Edition des Spiels zu arbeiten.

Erst 2024 trat er seine Aufgaben als Game Director für Dungens & Dragons an. Als Lead Designer arbeitete er am Spielerhandbuch der 2024er-Edition. Im April 2024 verließ er Wizards of the Coast. Zu seinem Start bei Darrington Press sagt er:

Ich habe schon immer geglaubt, dass großartige Spiele alle an den Tisch einladen – und genau das begeistert mich daran, Teil von Darrington Press zu werden. Dieses Team ist leidenschaftlich, unglaublich kreativ und engagiert darin, einladende, vernetzte und fantastische, erzählerisch getriebene Erlebnisse zu schaffen – ich kann es kaum erwarten, auf dem aufzubauen, was Critical Role bereits erschaffen hat und einige wirklich spaßige und einzigartige Spiele zu entwickeln.

Chris Perkins und Jeremy Crawford waren entsprechend ihrer Rollen und langjährigen Arbeit bei Wizards of the Coast maßgeblich an der Entstehung der aktuellen, wie aber auch der gefeierten 5. Edition von Dungeons & Dragons, stark beteiligt.

Von 7 Freunden im Stream zum wichtigsten Pen-&-Paper-Stream

Was ist Critical Role? Critical Role ist eine im Kern aus sieben US-amerikanischen Synchronsprechern bestehende Gruppe, die zusammen ab März 2025 ihre ursprünglich private D&D-Kampagne live streamten. Aus dem Stream via ursprünglich Geek & Sundry ergaben sich weitere Formate wie zum Beispiel Talks Machina, in dem es um die Geschehnisse der jeweils letzten Session ging.

2019 wurde Critical Role als eigenständige Firma gegründet und die Gruppe wechselte auf einen eigenen Twitch- und YouTube-Kanal. Dort starteten sie ihre zweite Kampagne im Stream: The Mighty Nein.

Mittlerweile umfasst das Franchise unter anderem:

Streams auf Twitch und YouTube sowie Live-Auftritte

Streaming-Plattform Beacon

Cartoon-Umsetzung der ersten Kampagne The Legend of Vox Machina zusammen mit Amazon Prime Video

Produktionsfirma Metapigeon

Darrington Press, die Publishing-Firma

2021 wurde sogar bekannt, dass Critical Role zu den am meisten verdienensten Twitch-Kanälen zählt und in zwei Jahren über 9 Millionen US-Dollar nur dort einnahm (via Business Insider).

Mit den beiden ehemaligen von Wizards of the Coast hat sich die Firma für ihre Spieleentwicklung und vermutlich ihr eigenes P&P-System zwei Schwergewichte der Branche gesichert. Woran genau sie aber arbeiten werden, bleibt abzuwarten. Tatsächlich gab Critical Role schon vor mehreren Monaten bekannt, dass sie noch an einem ganz anderen, besonderen Projekt arbeiten: Wer nach Baldur’s Gate 3 Bock auf ein neues Game hat, kann sich auf das neue Spiel der größten Streamer zu Dungeons & Dragons freuen