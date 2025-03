Die größten Streamer zum Fantasy-RPG Dungeons & Dragons arbeiten an einem Spiel für alle Fans von Baldur’s Gate 3

Wer Lust auf mehr Baldur’s Gate 3 hat und Patch 8 schon sehnsüchtig erwartet, kann sich bald auf ein neues Game freuen: Die größten Streamer zum Fantasy-RPG Dungeons & Dragons arbeiten an einem neuen Spiel.

Welche Streamer sind das? Die Streamer, um die es geht, ist das Team von Critical Role. Dabei handelt es sich um eine Gruppe US-amerikanischer Synchronsprecher, die ihre private Kampagne zu Dungeons & Dragons auf Twitch zockt.

Nach ihrem Start 2015 bei Geek & Sundry zogen sie 2018 auf ihre eigenen Kanäle um und agieren seither als ihr eigenes Studio. Der Erfolg von Critical Role ging so weit, dass sie via Kickstarter über 11.300.000 US-Dollar für eine Zeichentrickepisode basierend auf ihrer ersten Kampagne zusammen tragen konnten. Amazon Prime sicherte sich die Rechte und bis zum Zeitpunkt der News sind statt nur einer Folge von The Legend of Vox Machina mittlerweile 36 in insgesamt drei Staffeln erschienen.

In einem Interview mit Business Insider (Paywall) kündigte der Critical Role CEO und Spieler Travis Willingham nun das neueste Projekt der Gruppe an: Ein Videospiel.

Ein neues Spiel für Fans von Baldur’s Gate 3 – In Exandria

Was für ein Spiel wird das? Das neue Videospiel möchte das Team von Critical Role schon sehr bald offiziell ankündigen, sagt Willingham. Er spricht davon, dass die Truppe hart an dem neuen Titel gearbeitet habe. Konkreter möchte er nicht werden.

Willingham erzählt aber, dass das Game in der Welt Exandria spielen wird, dem Setting der drei großen Kampagnen: [Die Spieler] werden tatsächlich selbst die Kontrolle übernehmen und den Ausgang der Geschichte kontrollieren, indem sie nicht nur einige ihrer Lieblingscharaktere, sondern auch neue Dinge in der Welt von Exandria verändern.

Genauere Informationen sollen demnächst folgen.

Was wird es sonst noch Neues geben bei Critical Role? Im Interview mit Busniess Insider wird das Videospiel nur als einer von insgesamt fünf Punkten genannt, die Critical Role dieses Jahr erweitern sollen:

Mehr Live-Shows und wieder mehr Streaming, nach dem kürzlichen Ende der dritten großen Kampagne.

Der Release ihres eigenen Table-Top-Games Daggerheart .

. Es soll neue Bücher sowie Graphic Novel rund um die etablierte Critical-Role-Lore geben und sie arbeiten an neuen Ideen für weitere Fernsehserien. Letztere sollen aber nichts mit dem bekannten Exandria-Universum zu tun haben.

Das Team arbeite zudem aktuell simultan an den Synchronaufnahmen für die englische Tonspur von The Legend of Vox Machina Staffel 4 und Staffel 1 von The Mighty Nein, einer neuen Serie basierend auf ihrer zweiten D&D-Stream-Kampagne. Release-Daten werden aber nicht genannt.

Zuletzt beendete Critical Role nach 121 Episoden ihre dritte Kampagne und feierte am 13. März 2025 ihr 10-jähriges Streaming-Jubiläum. Vermutlich wird es der Hauptteil der Gruppe erst einmal langsam angehen. Wenn ihr aktuell Lust auf mehr Content zu Dungeons & Dragons habt, könnte euch eine andere Kickstarter-Kampagne interessieren: Ein neuer Kickstarter zum Fantasy-RPG Dungeons and Dragons war in nur 45 Minuten gefundet; Bringt Minis in Würfeln