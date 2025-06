Crimson Desert könnte das beste Action-RPG 2025 werden, hat jetzt wohl endlich einen Release-Termin

Wenn es mit dem Release 2025 klappt, dürfen sich alle Rollenspiel-Fans in einem starken RPG-Jahr (mit Perlen wie Kingdom Come Deliverance II, Clair Obscur: Expedition 33 oder auch Monster Hunter Wilds) auf ein weiteres Highlight freuen. Wer mehr erfahren möchte, schaut auf unserer Übersichtsseite vorbei: Crimson Desert: Release, Trailer und Gameplay – Alle Infos zum Action-Adventure mit Open World

Der Schauplatz (der harsche Kontinent Pywel) und die Figuren von Crimson Desert erinnern mit ihrer westlichen Aufmachung stark an Westeros aus Game of Thrones. Der Hauptcharakter Kliff ähnelt einem gewissen Jon Snow. Ihr könnt sogar auf Drachen reiten, wie die Targaryen .

Das Team befindet sich derzeit in der letzten Entwicklungsphase. Sollte alles in den kommenden Monaten wie geplant vorangehen, bleibt es beim 2. November 2025 und der Termin wird offiziell bestätigt, so MTN. Das bedeutet aber auch, dass es auf den letzten Metern noch zu Verzögerungen kommen könnte, die sich dann auch auf den geplanten Launch im November auswirken würden.

Doch berichtet die koreanische Webseite MTN jetzt (via pcgamesn.com ), dass das Open-World-RPG der Black-Desert-Macher voraussichtlich weltweit am 2. November 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen wird. Warum „voraussichtlich“? Weil es sich dabei um einen internen, vorläufigen Termin handeln soll.

