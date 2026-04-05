Spieler lieben das neue Update von Crimson Desert, aber ein Nerf frustriert Fans: „Warum entfernt man Spaß aus einem Singleplayer-Spiel?“

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2 Min. Dariusz Müller 0 Kommentare Lesezeichen
Spieler lieben das neue Update von Crimson Desert, aber ein Nerf frustriert Fans: „Warum entfernt man Spaß aus einem Singleplayer-Spiel?“

Pearl Abyss hat eine Mechanik in Crimson Desert generft, die Spielern das Reisen durch die Open-World angenehmer gemacht hat. Fans sind frustriert.

Was war das für ein Update? Crimson Desert hat am 4. April ein Update veröffentlicht, das viele Punkte des Spiels angeht. Die Entwickler bei Pearl Abyss zeigten dabei, dass sie das Feedback ihrer Spieler wahrnehmen und darauf reagieren – und das liebt die Community.

In den sozialen Netzwerken schreiben Spieler etwa, dass beim Entwicklerstudio jemand eine massive Gehaltserhöhung verdiene. Andere schwärmen: „Sie verdienen einen ‚Entwickler-des-Jahres-Award‘ oder so“ (Quelle: Reddit).

Mit dem Update kam aber auch ein Nerf, oder besser gesagt ein Fix, der die Spieler frustriert: „Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Fokus-Zustand nicht aufgehoben wurde, wenn während des Fluges die Aerial Roll eingesetzt wurde.“

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Patch macht beliebte Movement-Tech nutzlos

Was ist das für ein Nerf? Mit dem Update hat Pearl Abyss den sogenannten „Fokus-Flug“ gekillt. Beim Fokus-Flug handelte es sich um eine von der Community herausgefundene Movement-Technik, mit der sie besser und schneller durch die Open-World des Rollenspiels reisen konnten.

Um den Fokus-Flug auszuführen, mussten die Spieler die Aerial Roll im roten Skilltree lernen. Diese kombinierten sie dann mit der „Fokus“-Fähigkeit der Spielfigur. Vereinfacht gesagt sprangen die Spieler bei der Technik in die Luft, aktivierten dann ihren Fokus und führten anschließend eine Aerial Roll aus.

Mit dem Fokus-Flug ließ sich für Spieler die zurückgelegte Distanz der Aerial Roll im Vergleich zur Ausführung der Rolle ohne Aktivierung des Fokus deutlich erhöhen. Die Technik war bei Spielern sehr beliebt, wie Posts auf Reddit zeigen.

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Das sagen die Spieler zum Nerf: Viele Spieler sind von dem Fix des Fokus-Flug frustriert. Es gibt zahlreiche Posts und Kommentare, die den Fix kritisieren oder sich die Technik zurückwünschen. Für viele Spieler war das kein schlimmer Glitch, sondern eine coole und nützliche Interaktion, die entsteht, wenn man verschiedene Fähigkeiten kombiniert.

Ein Spieler auf Reddit fragt meckernd, warum man Spaß aus Singleplayer-Spielen entferne. Ein anderer kommentiert, es sei seine liebste Methode gewesen, durch die Spielwelt zu reisen. Es habe das Erkunden der riesigen Open World angenehmer gemacht.

Dennoch gibt es auch vereinzelt Nutzer, die verstehen, warum Pearl Abyss den Fokus-Flug behoben hat. Einer schreibt auf Reddit etwa: „Ich habe es maßlos ausgenutzt, daher verstehe ich, warum es gestrichen wurde. Wahrscheinlich habe ich einige Inhalte verpasst, weil ich einfach darüber hinweggeflogen bin.“

Crimson Desert ist ein extrem umfangreiches Spiel, das auch nach Dutzenden Stunden noch Überraschungen im Petto hat. Falls ihr für eure Erkundung der Spielwelt deshalb noch ein paar Ratschläge haben wollt, hat euch MeinMMO-Redakteur Kartsen 36 Tipps zu Crimson Desert aufgeschrieben.

Quelle(n): crimsondesert.pearlabyss.com
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