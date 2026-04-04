Crimson Desert schlichtet großes Streitthema mit neuem Update, Community zeigt sich dankbar: „Jemand braucht eine massive Gehaltserhöhung“

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2 Min. Nico Scheibel 1 Kommentar Lesezeichen
Crimson Desert schlichtet großes Streitthema mit neuem Update, Community zeigt sich dankbar: „Jemand braucht eine massive Gehaltserhöhung“

Crimson Desert schiebt das nächste Update nach. Diesmal gibt es gleich mehrere Neuerungen, die sich die Community gewünscht hat. Zusätzlich schlichten die Entwickler ein großes Streitthema.

Was ist das für ein Update? Am 4. April 2026 haben die Entwickler von Crimson Desert, Pearl Abyss, das neue Update 1.02.00 vorgestellt. Dort gibt es eine Reihe an Neuerungen und Verbesserungen, von denen einige bereits von der Community als Vorschläge eingereicht wurden.

Die Highlights des Updates sehen wie folgt aus:

  • Eine Option, um die Kopfrüstung ein- und auszublenden, wurde eingeführt. Die Entwickler schreiben dazu, dass eine Versteck-Option für die Waffe ebenfalls in einem zukünftigen Update eingeführt werden soll.
  • Das private Lager im Camp der Graumähnen kann jetzt auf eine Kapazität von bis zu 1.000 erhöht werden. Die normale Größe beträgt 240 und kann mit Upgrades auf das neue Limit erhöht werden.
  • Eine neue Rüstung und ein Helm für Katzen wurden hinzugefügt.
  • Es gibt jetzt eine Option, um die Bewegung des Protagonisten und des Reittieres zu ändern.
  • Mehrere Bugs wurden behoben und die Performance wurde verbessert.

Die kompletten Änderungen würden den Rahmen eines Artikels sprengen. Die vollständigen Patchnotes findet ihr auf der offiziellen Website von Crimson Desert.

Hier findet ihr das legendäre Pferd „Rokade“ in Crimson Desert
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Die Bewegung war ein großes Streitthema in der Community

Was war bei der Bewegung los? Am 28. März wurde Patch 1.01.00 veröffentlicht und mit ihm wurden einige Änderungen an der Bewegung vorgenommen. Dort änderte sich die Art, wie der Charakter beschleunigt wird (crimsondesert.com).

Diese Verbesserung der Entwickler führte jedoch dazu, dass viele Spieler nicht zufrieden waren. Im Subreddit zu Crimson Desert gibt es einige Posts, die das Problem beschreiben.

Der Reddit-User maurignos schreibt, er habe weniger Spaß am Spiel, nachdem die Bewegung geändert wurde. Sein größtes Problem ist, dass die neue Bewegung zu schnell und unpräzise sei, während er die komplexe Open World erkundet. Ihm stimmten viele Spieler in den Kommentaren zu, die ähnliche Probleme beschrieben.

Wie haben die Entwickler das Problem behoben? Mit dem neuen Update 1.02.00 hat Pearl Abyss jetzt die Option eingeführt, dass Spieler zwischen „klassischer Steuerung“ oder „Basis-Steuerung“ wählen können. Während die „Basis-Steuerung“ die Verbesserungen der Entwickler ist, setzt die „klassische Steuerung“ auf die Bewegung vor dem Update 1.01.00.

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Was sagt die Community zum Update? Im Reddit-Beitrag zum neuesten Update schreiben viele Spieler, dass sie richtig zufrieden mit dem Update seien. Besonders die Implementierung der verschiedenen Features und der Option, die Bewegung zu ändern, werden in den Kommentaren oft erwähnt.

Auch die Tatsache, dass die Entwickler auf die Community hören, um ein noch besseres Spiel zu erschaffen, erfreut die Spieler. Der Kommentar des Nutzers Reehup wurde dabei bisher über 850 Mal geupvotet: „Jemand aus der Feedback-Abteilung braucht eine massive Gehaltserhöhung.“

Viele weitere User loben Pearl Abyss ebenfalls, denn es sei heutzutage selten, dass Entwickler wirklich auf ihre Spieler hören und gute Veränderungen bringen. Einige Reddit-User gehen sogar so weit und schreiben, die Entwickler von Crimson Desert hätten den Preis für die Entwickler des Jahres verdient.

In Crimson Desert soll es angeblich ein altes Survival-System gegeben haben. Einige Spieler haben jetzt eine Mod erstellt, bei der laut ihnen nur Dateien aus dem Spiel benutzt werden. Damit soll es etwas mehr Risiko während der Essensaufnahme in Crimson Desert geben: Weil Crimson Desert nicht komplex genug ist, bringt eine Mod jetzt ein angeblich entferntes Survival-System zurück

Quelle(n): reddit.com, crimsondesert.pearlabyss.com
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Kynatara
#1256727

Gott sei dank gibt es nun einen Classic Modus. Mir hat die Überarbeitung des Sprints so gar nicht gefallen, jetzt kann ich endlich den alten Modus benutzen.

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