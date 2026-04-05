Ein mächtiger Ring aus Crimson Desert verwandelt euch in Thor, doch muss es dafür regnen

In Crimson Desert könnt ihr Spezialgegenstände finden, die besondere Effekte besitzen. Der Ring der Blitze gewährt euch beispielsweise übermenschliche Kraft. MeinMMO verrät euch, wo ihr den Fingerschmuck findet und was ihr beachten müsst.

Was ist das für ein Ring? Der Ring der Blitze ist in einer Festung in Pailune versteckt und gewährt seinem Träger übermenschliche Kräfte. Konkret verspricht die Item-Beschreibung:

Ein Ring, der die versiegelte Kraft eines uralten Riesen birgt. Er hüllt den Träger kurzzeitig in Blitzenergie und entfesselt eine explosive Kraft, die jedes menschliche Maß übersteigt. In diesem Moment verwandeln die überall zuckenden Stromstöße alles zu Asche, was sie berühren.

Wie funktioniert der Ring? Wenn es regnet, lädt der Ring seine Macht auf. Mit B (Tastatur) oder LT + RT (Gamepad) löst ihr den Effekt aus. Es dauert 2 Minuten, um den Ring vollständig aufzuladen. Dann verursacht ihr um euch herum kurzzeitig extrem hohen Blitzflächenschaden. Nach Auslösung müsst ihr erneut 2 Minuten warten, bis der Ring voll aufgeladen ist.

Beachtet, dass ihr den Ring nicht nur an einem der Ring-Slots anlegen müsst. Ihr müsst den Effekt des Rings auch über das Ringmenü auswählen, in dem ihr euch auch euer Bufffood aussucht. Erst dann steht euch der Effekt zur Verfügung. Ebenfalls wichtig: Sobald der Regen endet, verschwindet auch die bis dato gesammelte Ring-Energie. Das hier ist definitiv kein Schönwetter-Gegenstand.

Viele Tipps zum Start in Crimson Desert findet ihr auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO – schaut vorbei!

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Ring der Blitze: Fundort und Synergie

Wo finde ich den Ring? Ihr müsst in den Nordwesten von Pailune, zur Festung Flüsterblatt, die westliche der Wilver Wolf Mountain liegt. In dieser Festung gibt es einen verlassenen Seitenbereich mit einem Grab. Wenn ihr den Grabstein mit eurer Kraftfaust trefft, fällt dieser um und offenbart so einen geheimen Zugang. Dort findet ihr ein simples Rätsel, das mit dem Ring der Blitze belohnt.

Hier findet ihr den Ring Die Festung liegt im Nordwesten von Pailune, Wählt den Ring im Menü aus. Hier seht ihr den Ring in seiner vollen Pracht.

Gibt es eine Synergie mit dem Ring? Es gibt tatsächlich ein Item in Pywel, das es euch ermöglicht, auf Knopfdruck einen Regenschauer zu entfesseln: das Rainstorm Necklace. Wenn ihr dieses – ähnlich wie den Ring – aktiviert, dauert es etwa 90 Sekunden und dann fängt es bei euch in der Region zu regnen an, und zwar etwa 5 Minuten.

Während des Effekts der Halskette könnt ihr den Ring der Blitze also verlässlich zweimal aktivieren. Danach dauert es 3 Ingame-Stunden, um die Abklingzeit der Halskette zurückzusetzen.

Wo finde ich das Rainstorm Necklace? Ebenfalls in Pailune, und zwar genau über die Quest, über die ihr euch auch das neue legendäre Mount Eisstoß-Gebirgssteinbock erspielt. Ihr müsst also viele der hiesigen Fraktions-Quests meistern, bis ihr den Longleaf-Stamm freischaltet und den Auftrag „Frost Drowned in Mud“ erhaltet.

Besorgt euch aber nicht nur Schmuck für Hals und Finger, auch schützende Klamotten sind wichtig. Schützende Klamotten, die auch optisch beeindrucken. Wir haben zwei besonders mächtige Empfehlungen für euch: 2 der besten Rüstungen aus Crimson Desert machen euch zu Sauron, schützen euch in den gefährlichsten Regionen von Pywel