Als Spiel mag Concord versagt haben, doch als Teil der Anthology-Serie Secret Level ist der Shooter ein spaßiges Highlight

Am 17. Dezember 2024 sind die Folgen 9 bis 15 der animierten Anthology-Serie Secret Level auf Amazon Prime Video erschienen. Zu den Highlights gehört die Episode rund um den Online-Shooter Concord.

Was ist Secret Level? Hierbei handelt es sich um eine Serie aus unzusammenhängenden, animierten Kurzfilmen zu Videospielen, die von Regisseur Tim Miller (Deadpool) für Amazon Prime Video produziert wurden. Mit Love, Death & Robots hatte der kreative Kopf bereits eine vergleichbare Serie für Netflix in fantastischer Manier umgesetzt.

Am 10. Dezember 2024 waren bereits neun Episoden live gegangen, mit einigen Highlights wie dem Auftritt von Keanu Reeves als Pilot in Armored Core: Ressourcenmanagement, die wunderbar alberne Folge zu New World: Auf ewig König, das episch inszenierte Dungeons & Dragons: Die Wiege der Königin oder die herrlich brachiale Folge zu Warhammer 40K: Kenne keine Furcht.

Eine Woche später, am 17. Dezember 2024, folgte der Rest von Staffel 1, mit The Outer Worlds, Mega Man, Spelunky oder auch Honor of Kings. Ein überraschendes Highlight der zweiten Staffelhälfte ist jedoch der Kurzfilm zum Online-Shooter Concord.

Hier der Trailer zu Secret Level:

Die Gauner of the Galaxy

Was macht die Folge zu Concord aus? In knapp einer Viertelstunde erzählt die Folge „Die Geschichte der Implacable“ von einem Coup der Freegunner-Crew rund um Captain Cassidy, bei der sich die Gauner mit der mächtigen Gilde anlegen und eine Flucht durch einen tödlichen Weltraumsturm wagen müssen.

Euch erwartet eine kunterbunte, sympathische Truppe aus Außenseitern, die sich Sprüche an den Kopf wirft, mit mehr Glück als Verstand Pläne in die Tat umsetzt und dabei immer wieder an die Guardians of the Galaxy erinnert. Dazu kommen mal skurrile, mal alberne Situationen. Die gewohnt hochwertig animierten Schauwerte der Anthology-Serie. Die 15 Minuten vergingen viel zu schnell.

Das wäre vor einigen Monaten der perfekte Ausgangspunkt gewesen, um den gleichnamigen Shooter und seine Helden anzupreisen, dem Universum ein Profil zu verpassen und den Genre-Fans Lust auf die Online-Ballereien zu machen. Dafür ist es jetzt jedoch zu spät. Concord ist lange offline. Das verantwortliche Studio geschlossen.

Vielleicht ist es auch gut so. Schließlich hätte der Kurzfilm eine Erwartungshaltung aufgebaut, was Story und Figuren angeht, die der Shooter in seiner finalen Form niemals hätte erfüllen können. Dafür lag der Fokus zu sehr auf dem Games-as-a-Service-Fundament. Hier noch einmal das Wichtigste zum schnellen Ende des Multiplayer-Shooters:

Zwischenzeitlich hatte sich auch der Game Director von Concord, Ryan Ellis, von seinem Posten zurückgezogen, um in eine unterstützende Rolle zu wechseln. Für langjährige Spieler verabschiedet sich somit ein alter Bekannter, denn Ellis war der kreative Chef vom besten DLC bei Destiny, nun ist er das Gesicht des Flops von Sony auf PS5 und Steam