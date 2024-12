Spieler von Space Marine 2 wollen eine Waffe, die ihr in einer neuen Serie von Amazon sehen könnt

Warhammer 40.000: Space Marine 2 war ein ziemlicher Erfolg und für viele einer der besten Koop-Shooter des Jahres. Die brachialen Waffen und die ständige Action sind das Hauptmerkmal des Spiels. In einer neuen Serie auf Amazon erblickten Spieler eine Waffe, die sie unbedingt im Spiel haben wollen.

Um welche Serie geht es? Am 11.12.2024 erschienen die ersten Folgen von Secret Level. Die Anthologie-Serie widmet jede ihrer Folgen einem anderen Videospiel-Franchise. Darunter sind Ikonen wie Pac-Man oder Mega-Man, aber auch neuere Spiele wie Sifu oder eben Warhammer 40.000: Space Marine 2.

Die 19-minütige Folge zu Warhammer 40.000, Kenne keine Furcht, beschäftigt sich mit den beliebten Space Marines und kommt bei der Community wohl ziemlich gut an. Besonders eine bestimmte Waffe ist Teilen der Spieler ins Auge gefallen. Sie wünschen sich die Waffe sogar im Koop-Shooter.

Ich hoffe wirklich, dass wir bald eine Power-Axt sehen

Was für eine Waffe ist das? Die 5. Folge der Serie konzentriert sich explizit auf Titus und die Space Marines, hat also auch Ähnlichkeiten zum Spiel. An einem Punkt der Folge sieht man einen Space Marine eine Power Axe benutzen, eine große Axt.

Die Waffe ist klassische Ausrüstung im Warhammer-Universum und wird hauptsächlich von Space Marines benutzt. Entweder einhändig in Kombination mit einer anderen Waffe oder beidhändig, um das maximale Potenzial nutzen zu können.

Auch der Community gefällt die Waffe und die Darstellung in der Folge sehr. Die Spieler wünschen sich in einem reddit-Thread sogar, dass die Waffe auch zum Koop-Shooter hinzugefügt wird, wie llStormbringerll (via reddit) schreibt: Ich hoffe wirklich, dass wir bald eine Power-Axt sehen, sie sieht ziemlich cool aus. ADragonFruit_440 (via reddit) schreibt, es wäre seine Traumwaffe .

Allgemein kommt die Folge ziemlich gut an. Ein User schreibt unter dem reddit-Post, dass es die beste Darstellung der Space Marines sei und lobt eine Kampfsequenz in der Folge.

Was für Folgen gibt es noch in der Serie? Bisher sind 8 Folgen erschienen. Die bieten euch einzelne Episoden zu folgenden Spielen:

Dungeons and Dragons

Sifu

New World

Unreal Tournament

Pac-Man

Crossfire

Armored Core

Insgesamt soll es aber 15 Folgen geben, am 17.12. 2024 folgen die nächsten 7 Episoden. Wenn ihr das Warhammer-40.000-Universum weitererkunden wollte, dann haben wir einen Artikel für euch, falls ihr euch schon immer gefragt habt, ob es auch weibliche Space Marines gibt: In Warhammer 40.000: Space Marine 2 seht ihr nur große, starke Kerle – Gibt es eigentlich Frauen bei den Space Marines?