Der Koop-Shooter Space Marine 2 ändert bald, wie ihr online spielen könnt – Findet perfekte Lösung, um alle glücklich zu machen

Auch sonst hat der Koop-Shooter ein gutes Verständnis für seine Community unter Beweis gestellt. So kündigte man nur wenige Tage später an, eine unbeliebte Änderung rückgängig machen zu wollen: Space Marine 2 macht Änderungen rückgängig, weil Spieler über Ähnlichkeiten zu Helldivers 2 meckerten

Einen Kritikpunkt gibt es allerdings: So ist es in privaten Lobbys bislang nicht möglich, Erfahrungspunkte zu sammeln. Sollte sich das nicht ändern, werden sich Spieler fürs Erste zwischen Leveln und ihren Mods entscheiden müssen.

Was steckt dahinter? Der Entwickler betont, dass Mods eine großartige Sache seien und zur Langlebigkeit des Spiels beitragen würden. Allerdings seien sie derzeit für einen wesentlichen Anteil von Problemen mit der Server-Stabilität verantwortlich, was sich dann auf Spieler auswirke, die selbst gar keine Mods nutzen würden.

Was ist das für eine Änderung? In einem Blog-Post auf der offiziellen Website des Publishers Focus Entertainment sprach der Game-Director von Space Marine 2, Dmitriy Grigorenko, über das Thema Modding. Das wird in Online-Spielen künftig nicht mehr uneingeschränkt möglich sein.

