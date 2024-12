„Was zum Teufel haben sie gemacht?“: Eine neue Serie auf Amazon zeigt Pac-Man, wie ihr ihn noch nie gesehen habt

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Ist das für gewöhnlich so? Nicht unbedingt. Meist kontrollieren Rechte-Inhaber sehr streng, was mit ihren Figuren gemacht wird. Immerhin möchte man, dass die Identität einer Marke nicht völlig auf den Kopf gestellt wird. Auch Tim Miller sieht das so: „Ich denke, es gibt die ganze Bandbreite von Leuten, die den Prozess wirklich genau kontrollieren wollen.“

In Sons of Anarchy spielte ein echter Biker mit – Dabei wollte er die Serie eigentlich verklagen

Schon im ersten Trailer bekommt man einen kurzen Eindruck davon, wie Pac-Man nun in der Serie aussieht. Er ist nicht länger süß und gelb, sondern scheint aus Metall gebaut zu sein. Wenn er seinen Mund öffnet, zeigt der Blick darauf rotierende, scharfe Zähne. Wen Pac-Man damit in seiner Folge auffressen wird, steht noch nicht fest. Jedenfalls macht schon der Anblick klar, dass wir uns vom niedlichen Vielfraß verabschieden müssen.

Anschließend haben sich die kreativen Köpfe hinter Secret Level zusammengesetzt und sich etwas richtig Wildes ausgedacht. Das Drehbuch wurde an Bandai Namco geschickt und wurde kommentarlos abgesegnet. Bloß die Platzierung eines Logos wurde laut Wilson von dem Unternehmen festgelegt. Abgesehen davon konnten die Showrunner mit Pac-Man anstellen, was sie wollten.

Dave Wilson, einer der Produzenten der Serie, erklärt hierzu, dass es das erklärte Ziel war, eine möglichst absurde Version von Pac-Man zu zeigen. In den Gesprächen mit Rechte-Inhaber Bandai Namco wurden die Showrunner dazu aufgefordert, sich nicht zu sehr an die Vorlage zu halten.

Was wurde mit Pac-Man angestellt? Der kleine, gelbe Kreis ist auf den ersten Blick ein süßer Charakter. Ja, er geht in seinem Spiel zwar permanent auf Geisterjagd und scheint stets hungrig zu sein, aber dennoch wirkt er wie ein harmloser Zeitgenosse.

Ich durfte Path of Exile schon 2 Wochen spielen und diese Tipps solltet ihr am Anfang beachten

Morgen startet der Early Access von Path of Exile – und so viele von euch sind dabei

In der neuen Season in Pokémon GO könnt ihr kostenlos viel mehr Raids absolvieren

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to