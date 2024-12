Ein echter Biker verklagte Sons of Anarchy, doch nach einem Treffen mit dem Macher der Serie spielte er selbst mit

Sons of Anarchy zeigt als Serie die knallharte Welt eines fiktiven Bikerclubs. Der Motorradclub SAMCRO basiert dabei natürlich auch auf echten Inspirationsquellen. Ein echter Biker glaubte, Sons of Anarchy hat seine Ideen geklaut, dafür zog er sogar vor Gericht. Später spielte er in der Serie mit.

Was ist Sons of Anarchy? Die Biker-Serie lief zwischen 2008 und 2014 und erzählt in 7 Staffeln die Geschichte des fiktiven Biker-Clubs SAMCRO. Jax Teller muss sich mit seinem Klub nach dem Tod seines Vaters durchschlagen.

Sons of Anarchy erfreut sich bis heute großer Beliebtheit, da sie authentisch wirkte und das Gangster-Genre in ein moderneres Setting gebracht hat. Man orientierte sich in der Serie an echten Motorradclubs, hatte sogar echte Biker als Schauspieler dabei.

Mit einem davon lief es aber nicht von Anfang an gut. Chuck Zito verklagte sogar die Show, weil sie angeblich seine Idee geklaut hätten. Ironischerweise spielte er später selbst in der Serie mit.

Beeindruckt von Kurt Sutter

Worum ging es bei der Klage? Chuck Zito ist der ehemalige Präsident der Hells Angels aus New York. Seit 1982 spielte er auch kleinere Rollen in Filmen, passend zu seiner Vergangenheit. Wie er in einem Interview bei VladTV (via YouTube) erklärt, habe er wohl dem Sender FX eine Biker-Serie gepitcht, diese wollten sie aber nicht haben.

Als dann bekannt wurde, dass FX eine mit Kurt Sutter realisiert, war er wohl irritiert und er versuchte, FX für 5 Millionen Dollar zu verklagen. Die Klage verlor Zito aber. Danach wollte er die Entscheidung des Gerichts anfechten. Doch daraufhin bot ihm Kurt Sutter, der Macher von Sons of Anarchy, an, mit ihm zu sprechen.

Sie trafen sich wohl dann zu zweit und sprachen über das Ganze. Laut Zito habe sich Sutter für bestimmte Aussagen entschuldigt. Zito erklärt, wie er eigentlich zum Treffen kam, um jemandem eine reinzuhauen. Sutter hat Zito aber beeindruckt, weil er alleine zum Treffen kam, ohne Bodyguard. Über ihn sagte Zito: Er hat Mumm, Mann, das sag ich dir.

Zito erklärte, dass er nach nur 10 Minuten Sutter gemocht hat. Daraufhin soll Sutter ihm eine Rolle angeboten haben, die er in der 5. Staffel auch antrat. Er spielte Frankie Diamonds.

Für eine Sache kritisiert Zito seinen Anwalt im Interview aber noch. Er sagt, er hätte ihm raten müssen, dass er einen Vertrag aufsetzt, dass man seinen Charakter nicht einfach in der Serie früh sterben lässt. Er hätte ein Hauptcharakter sein müssen. Zitos Charakter starb schon in der 9. Folge der 5. Staffel. Jax Teller, der Hauptcharakter der Serie, basiert auf einem echten Biker: “Er war wie ein Outlaw der alten Schule” – Der Star der Biker-Serie Sons of Anarchy sprach über den echten „Jax Teller“