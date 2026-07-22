Eure besten Waffen in Conan Exiles waren bisher immer zum Tode verurteilt – Im neuen Patch könnt ihr sie endlich retten

Mit dem neuen Update bekommt Conan Exiles neue Inhalte und haufenweise Verbesserungen. Eine davon dürfte vor allem Veteranen gefallen: Legendäre Items können endlich repariert werden!

Am 21. Juli erschien mit Legacy of the Giant Kings das erste große Inhalts-Update für Conan Exiles seit dem riesigen Enhanced-Rework im Mai – oder treffender: der erste Teil des Updates, drei weitere folgen in den kommenden Monaten.

Bereits jetzt bringt das Update aber einen neuen Dungeon, die Cyclopean Halls unter der Namenlosen Stadt, die für Spieler im Endgame gedacht sind und mit mächtigem Loot locken … wen ihr die tödlichen Hängebrücken überlebt. Die untoten, feuerspeienden Drachen klingen dagegen weniger gefährlich.

Vermutlich das größte Highlight des Patches ist jedoch die Möglichkeit, legendäre Waffen und Rüstungen zu reparieren. Bisher nutzten sich diese Items bis zu ihrem unvermeidlichen Ende immer weiter ab, Haltbarkeit konnte – bis auf mit einem Trick, der sicher schon als Exploit qualifizieren würde – nicht wiederhergestellt werden.

Mit dem Update ist es nun aber möglich, beschädigte Legendarys zu reparieren. Endlich müsst ihr also nicht dieses bescheuerte Katana ein Dutzend mal farmen und auf Vorrat in der persönlichen Kiste neben dem Bett verstauen!

Video starten Conan Exiles Enhanced erhält mit Legacy of the Giant Kings sein erstes Content Update Autoplay

Conan Exiles bekommt haufenweise „Quality of Life“-Verbesserungen

Neben dem Dungeon und der Möglichkeit, Legendarys zu reparieren, verbessert Funcom vor allem das Spielgefühl, darunter mit:

erhöhtem Inventar-Limit (210 statt 200 Slots)

mehr Möglichkeiten zur Anpassung von Tieren und Kriegsbemalung

Arbeitsstationen, die sich nun den stärksten Leibeigenen zuverlässiger aussuchen

FSR Frame Generation für ältere Generationen von Nvidia-Grafikkarten

Ihr findet die vollständigen Patch Notes auf Seite 2.

Auf Reddit berichten einige Spieler jedoch von Problemen mit dem Update, darunter fehlerhaften Ausweich-Rollen oder verschwundenen Kisten. Es ist möglich, dass das mit Mods zusammenhängt. Wir empfehlen deswegen, zu warten, bis alle Mods ebenfalls ein Update erhalten haben.

Wie findet ihr die Änderungen? Welches Legendary ist euer liebstes in Conan Exiles – und kann nun endlich repariert werden? Schreibt uns einen Kommentar!

Mit dem Enhanced-Update hat Conan Exiles auf einen Schlag zehntausende Spieler zurück auf Steam geholt. Das kostenlose Remaster war ein starker Schritt nach vorne für das Survival-Game, aber Fans des Genres können sich dass ganze Jahr auf richtig starke Inhalte freuen: 2026 ist das beste Survival-Jahr seit Langem und 3 neue Hits stehen jetzt schon fest