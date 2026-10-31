Ein geniales, kostenloses Tool erspart mir gerade, dass ich mir eine neue SSD für meine Spiele kaufen muss

Wer viele Spiele installiert, hat kaum noch Platz auf seinem Rechner. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat ein geniales Tool entdeckt, um Platz zu sparen. Aber CompactGui hat auch seine Grenzen, denn nicht alles lässt sich verkleinern.

Moderne Spiele werden immer größer: Forza Horizon 5 und Teil 6, Crimson Desert und Elder Scrolls: Online, nur um vier Beispiele zu nennen, benötigen alle deutlich mehr als 100 GB auf meiner SSD. Und damit ist der Speicherplatz sehr schnell voll und für neue Spiele gibt es keinen Platz mehr.

In den meisten Fällen gibt es dann nur zwei Möglichkeiten: Entweder ich deinstalliere die Spiele, um sie später wieder komplett neu runterladen zu müssen, oder ich erweitere meinen Speicher durch den Kauf einer neuen SSD. Letzteres ist aber derzeit bei den steigenden Preisen definitiv nicht zu empfehlen.

Durch Zufall bin ich jedoch über ein kleines, kostenloses Tool gestolpert: CompactGui. Damit lassen sich Spiele verkleinern, ohne deutlich mehr Leistung zu benötigen.

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CompactGui reduziert etliche Spiele um viele Gigabyte auf meiner SSD

Was ist das für ein Tool? Microsoft entwickelte vor vielen Jahren ein Komprimierungsverfahren für das Windows-Dateisystem, womit sich Dateien platzsparend komprimieren lassen, aber dennoch schnell vom System gelesen werden können (via learn.microsoft.com).

CompactGui ist mehr oder weniger ein grafisches Interface, um das Komprimierungs-Tool von Microsoft/Windows direkt und ohne Umweg über die Kommandozeile nutzen zu können. Eine Alternative wäre das kostenpflichtige „Game Compressor“, das habe ich aber nicht getestet, funktioniert aber ziemlich ähnlich (Preis ca. 6 Euro).

Was bringt das jetzt genau? Je nach Spiel und Software könnt ihr mit dem Tool enorm viel Platz sparen: Bei Crimson Desert sind das immerhin 36 GB, bei Enshrouded noch 20 GB und bei Wartales ebenfalls rund 20 GB.

Auf diese Weise kann ich auf meiner SSD enorm viel Platz schaffen, ohne dass die Performance der installierten Spiele stark reduziert wird. Den freien Speicher kann ich dann wieder für andere Spiele verwenden.

Einige Spiele wie Crimson Desert oder Enshrouded, profitieren stark von dem Tool.

Wo sind die Grenzen des Tools? CompactGui lohnt sich kaum für Spiele, die regelmäßig umfangreich geupdatet werden. Denn werden die komprimierten Daten bearbeitet oder überschrieben, wird die Komprimierung rückgängig gemacht. Dann müsst ihr das Tool erneut einsetzen.

Des Weiteren reduziert das Tool nicht bei jedem Spiel die Größe: Einige Spiele profitieren davon stark, andere hingegen kaum bis gar nicht. Bei Dragon’s Dogma 2 liegt der Gewinn irgendwo zwischen 200 und 300 MB. Das ist im Vergleich zur Spielgröße (60 GB) fast nichts. Andere Spiele, die etwa DirectStorage verwenden, profitieren ebenfalls nicht von der Komprimierung (etwa EA Sports: FC oder 007 First Light).

Einige Spiele (hier mit 0 B) angegegeben, verkleinern sich maximal um wenige hundert MB, was sich kaum lohnt. Andere Spiele setzen auf DirectStorage (hier: EA Sports FC 26).

Eine weitere Sache, die man im Hinterkopf behalten sollte: Nicht alle Spiele funktionieren nach der Verkleinerung. Das soll unter anderem viele Sony-Spiele betreffen. Ich konnte es aber nicht überprüfen, da ich weder Horizon: Forbidden West noch The Last of Us über den PC installiert habe. Diese beiden Titel sollen nämlich nicht funktionieren.

Warum Spiele seit Jahren immer größer werden, dafür gibt es verschiedene Gründe. Denn hübsche Grafiken und viele Funktionen benötigen einfach viel Platz. Hinzu kommen auch zusätzliche Dateien, um Ladezeiten zu verkürzen. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Warum moderne Spiele 300 GB und eine RTX 5090 brauchen und was Lara Croft damit zu tun hat