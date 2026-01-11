Spieler will wissen, welchen Gaming-Kauf Nutzer am meisten bereuen – Der oberste Kommentar erinnert an einen bitteren Fehlschlag von Google

Spieler will wissen, welchen Gaming-Kauf Nutzer am meisten bereuen – Der oberste Kommentar erinnert an einen bitteren Fehlschlag von Google

Spiele sind teuer, und auch wenn man als Spieler versucht, nur die besten Titel zu kaufen, kommt es gelegentlich mal zu Fehlkäufen, selbst im Vollpreissegment. Ein Nutzer fragt die Community, welche Spielekäufe sie bereut haben, und bekommt unzählige Antworten.

In einem Reddit-Thread hat der Nutzer bijelo123 die Community gefragt, welchen Vollpreisspielkauf sie bereuen. Für ihn selbst sei das Battlefield 6. Diese Frage scheint die Spieler von r/gaming brennend zu interessieren, denn nach nur 9 Stunden (Stand: 11.01.2026, 12:50 Uhr) hat sein Thread bereits über 2.600 Kommentare.

Die Nutzer nennen dabei viele verschiedene Spiele und auch Gründe, warum sich ein Spiel als Fehlkauf entpuppt hat. Manchmal ist es der technische Zustand, die eigenen Erwartungen oder einfach die falsche Plattform.

Manchmal ist nicht das Spiel selbst ein Fehlkauf, sondern die Plattform

Welche Titel nennen Spieler? Unter den Kommentaren zum Thread gibt es viele verschiedene Antworten, die auch aus eigenen Hintergründen entstanden sind. Die mit Abstand beliebteste Antwort stammt vom Spieler UnableLove4527 (Reddit): Cyberpunk.. auf Google Stadia. Der Kommentar hat mit fast 3.000 Upvotes mehr als doppelt so viele wie der Thread selbst.

Stadia war 2019 der Versuch von Google, im Konsolenmarkt mitzuspielen (samt eigenem Controller). Die Besonderheit war, dass es sich auf Streaming fokussiert hat – ihr habt euch quasi einen High-End-Gaming-PC geliehen.

Auf dem Cloud-Gaming-Dienst konntet ihr verschiedene Titel im Abo zocken, oder sie euch kaufen. Das hat sich aber nicht durchgesetzt. Nur knapp über 3 Jahre nach dem Start, am 18. Januar 2023, beendete man den Dienst. Nutzer haben Hardware- und Store-Käufe zurückerstattet bekommen.

Auch auf MeinMMO gab es bittere Enttäuschung über Stadia:

Ich hab 1.000 € und all meine Hoffnungen in Google Stadia gesetzt – Jetzt ist alles für die Katz
von Jürgen Horn

Unter den Kommentaren im Thread finden sich aber auch andere Titel mit klassischeren Argumenten. So nennt Seventh_Sinner (Reddit) etwa Cities Skylines 2, das zum Launch einen fürchterlichen technischen Stand hatte.

Öfter wird auch das Anime-Kampfspiel Dragon Ball: Sparking! Zero genannt, das trotz anfänglichem Hype, die Spieler nicht lange im Spiel halten konnte. pepsiguy24 (Reddit) trauert eher um seinen Fehlkauf. Er nennt Evolve, das auch für MeinMMO-Dämon Cortyn eine besondere Erfahrung war.

Welche Spielekäufe bereut MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes? Ich habe so einige Titel in der Sammlung, die ich nicht nochmal kaufen würde. Ein Spiel, das mir direkt einfällt, ist Rage 2 von Avalanche Studios und id Software. Ich hatte richtig Lust auf das gute Ballern von id, doch das Missionsdesign und die Open World haben mir selbst das versaut.

Als großer Fighting-Game-Fan habe ich mich auch sehr auf Street Fighter x Tekken gefreut. 2012 war ich noch ein Teenager und habe extra ein paar Spiele verkauft, um mir das direkt zum Release kaufen zu können. Tja, obwohl ich beide Franchises sehr mag, haben sich die Ausrüstungsmechanik und der Look einfach nicht gut angefühlt.

Ansonsten fällt mir aus dem Nintendo-Bereich noch Mario Strikers: Battle League Football ein. Ich mag Mario-Sportspiele, aber dem fehlte nicht nur die eigene Identität, der Fokus auf den Online-Modus und die spärlichen Singleplayer-Inhalte haben einfach keinen Spaß gemacht.

Aber was ist mit euch? Welchen Gaming-Fehlkauf bereut ihr bis heute und warum? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Auch wenn einige Spiele schlecht sind, muss man sie nicht alle bereuen, denn auch schlechte Games können Spaß machen: Ich liebe Anime-Games auf der PS5, obwohl die meisten ziemlich schlecht sind

Gummipuppe
#1252649

Eigentlich bereue ich jedes Spiel, das ich für die XSX gekauft habe. Ich hätte mich gleich auf die PS5 fokussieren sollen.

Grundsätzlich sehe mich als Multikonsolero, wenn mir ein Exklusivtitel zusagt, ist auch meist ein Konsolenkauf nicht weit, hatte mich aber durch den Gamepass, in den letzten Jahren, an das Xbox Ökosystem gewöhnt und dort auch vermehrt Spiele gekauft. Bevor es zu den zuletzt (aus meiner Sicht) katastrophalen Entscheidungen, seitens MS, kam, war ich zwar schon knapp 9-10 Monate auf der PS5 Pro unterwegs, hatte aber immer wieder, bis zum Ende meines GamePass Abo im August, auch auf der XSX gezockt. Seit den Änderungen habe ich meine XSX jedoch abgebaut und im Keller verstaut. Dadurch das nun nahezu jeder MS Titel auf der PS5 erscheint und die Vorteile von Pro geniesst, kaufte ich einige Spiele nach und sehe keinen Sinn mehr, noch die XSX, geschweige jemals wieder ein Xbox Produkt, zu benutzen. Im Nachhinein bereue ich also den Kauf der Xbox Konsole und Spiele. 🤷🏻‍♂️

Bzgl Games fühle ich mich eigentlich selten enttäuscht, ausser vielleicht vom Starfield DLC Shattered Space. Ich weiss nicht, was ich nach Starfield erwartet hatte, selbst das war in vielen Momenten schon sehr statisch und hölzern. Doch nach der Eingangsquest war ich schon bedient und es wurde nicht besser. Ich glaube, nach 10-15h brach ich den DLC dann ab.

0
