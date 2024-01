CoD Warzone: Neue Waffe hat das Potenzial, die Meta zu dominieren, erinnert Spieler an ein legendäres Sturmgewehr von MW1

Call of Duty Warzone und MW3 haben mit Season 1 Reloaded 2 neue Waffen bekommen. Einige Experten glauben, eine von ihnen könnte bald die Meta bestimmen.

Um welche neue Waffe geht es? Mit Season 1 Reloaded bekamen Call of Duty: Modern Warfare und Warzone zwei neue Waffen, darunter eine SMG namens HRM-9.

Die HRM-9 wird dabei schon jetzt von vielen YouTubern als wirklich gute Waffe bezeichnet, die in den kommenden Wochen vielleicht sogar die Meta bestimmen könnte.

Das Besondere an der HRM-9 ist, dass sie viele Spieler, die bereits bei MW1 (2019) dabei waren und zu dem Zeitpunkt Warzone spielten, an die Grau 5.56 erinnert. Denn das Iron-Sight (Kimme und Korn) ist nahezu identisch, wenn ihr einen bestimmten Lauf ausrüstet.

Was war die Grau 5.56? Das Grau 5.56 war ein Sturmgewehr in CoD MW1 (2019) und Warzone, das sich durch einen extrem geringen Rückstoß auszeichnete. Die Waffe war während des Schießens sehr stabil und es erforderte kein großes Können oder viel Training, um sie kontrollieren zu können.

Ebenso waren durchaus viele Spieler Fans von dem Iron-Sight der Grau, denn dieses erlaubte präzise Schüsse ohne zu viel vom Bildschirm einzunehmen.

CoD MW3 & Warzone – Season 1 Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Wie gut ist die HRM-9? Der deutschsprachige YouTuber und CoD-Experte „Aimbrot“ ist von der SMG bereits überzeugt: „Sie hat ein 50er-Mag, hat eigentlich alles, was man braucht. Wäre die Swarm jetzt nicht nicht-angepasst worden und generft worden, wäre das mit Sicherheit eine der besten SMG gerade.“

Später im Video spricht er anschließend davon, dass auch ihn das Iron-Sight an die Grau 5.56 erinnert: „Die Waffe ist so geil. Das Iron-Sisght ist halt so die Grau, das ist die Grau-MP und ich liebs komplett.“

Auch andere, englischsprachige Content-Creator haben bereits erste Videos zu der HRM-9 veröffentlicht. So sagt beispielsweise FaZe Swagg in einem Video:

Der zweite Lauf lässt es so aussehen, als hätte es das Iron-Sight des Grau, also gehe ich davon aus, dass, wenn die [SMG] jemals mit einem Umbausatz herauskommt, der es in ein Sturmgewehr verwandelt, es das Grau sein wird. Insgesamt ist die SMG der Wahnsinn – kein Rückstoß, tötet schnell. Diese Waffe im Battle Pass freizuschalten, ist ein Muss. […] In etwa 4 Tagen wird das die Meta-SMG sein, sobald sie jeder freigeschaltet hat. FaZe Swagg via YouTube

Auch auf der Website „Warzone Meta“ ist die HRM-9 mit unterschiedlichen Loadouts bereits in die Kategorie der „besten Warzone Loadouts“ aufgestiegen (via wzstats.gg). Auf der Seite werden alle Waffen mit ihren verschiedenen Setups in einer Art Tierlist festgehalten und bewertet.

Dort heißt es auch, die HRM-9 werde bereits in 9,35 % aller Warzone-Matches gespielt und rangiere damit sogar über der MTZ Interceptor, der WASP Swarm und der Holger 26, die alle ebenfalls zu den Meta-Loadouts gezählt werden.

Wie sollte die HRM-9 gespielt werden? Da die Waffe erst seit wenigen Tagen im Spiel ist, kann es sein, dass sich die Meinung darüber, welches das beste Setup für die Waffe ist, noch ändern wird. Aktuell ist aber vor allem diese Kombination eine Empfehlung wert:

Mündung – L4R Flash Hider

Lauf – Princeps Long Barrel

Unterlauf – DR-6 Handstop

Schulterstütze – Folding Stock

Magazin – 50 Round Drum

Wenn ihr das Iron-Sight der Grau 5.56 nutzen wollt, ist es essenziell, den Princeps Long Barre als Lauf auszuwählen, da dieser die Zielvorrichtung der SMG verändert.

Falls ihr die HRM-9 noch nicht in eurer Waffensammlung habt, könnt ihr sie einfach über den Battle Pass in dem Sektor A21 freischalten, indem ihr ein paar Aufgaben ausführt. Wie genau ihr die SMG bekommt, erfahrt ihr auf MeinMMO: CoD MW3 & Warzone: So schaltet ihr die HRM-9 frei