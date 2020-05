CoD Warzone: Einfacher Trick macht euren Cluster-Schlag viel präziser

Ein einfacher Trick in Call of Duty: Warzone ermöglicht es euch, das Maximum an Präzision aus euren Cluster-Schlägen rauszuholen – selbst auf weite Entfernungen.

Was hat es mit dem Cluster-Schlag auf sich? Killstreaks wie der Cluster-Schlag oder der Präzisionsluftschlag sind ein beliebtes Mittel, um in CoD: Warzone, dem hauseigenen Battle-Royale-Modus von Call of Duty: Modern Warfare, einige Extra-Kills abzustauben oder ganze Gegnergruppen aus dem Weg zu räumen.

Gerade im zunehmend engeren Gas-Kreis kann ein gut platzierter Präzisionsangriff durchaus über Sieg und Niederlage mitentscheiden. Wir zeigen euch, wie ihr mit einem einfachen Trick den Cluster-Schlag noch effektiver machen könnt.

Der Laserpointer vom Cluster-Strike

So macht ihr den Cluster-Schlag präziser: Der Clusterschlag ist vor allem auf nahe bis mittlere Entfernungen effektiv. Denn der Einschlagsort wird per Laser markiert. Doch das Zielen fällt mit zunehmender Entfernung immer schwerer. Auf mittlere und weite Entfernungen kann man damit die Treffer-Zone oft nicht mehr präzise setzen.

Doch der Reddit-User und CoD-Spieler LeagueofSOAD hat nun einen wertvollen Tipp gepostet, mit dem sich die Präzision des Cluster-Schlags verbessern lässt. So werden selbst chirurgische Treffer über sehr weite Distanzen möglich.

Anstatt diesen Präzisionsschlag über den Laser auszurichten, zielt mit der Visier-Vorrichtung eure Waffen (auch mit Sniper-Visieren möglich) auf die gewünschte Stelle. Nun wechselt ihr zum Cluster-Schlag, ohne euren Blick beziehungsweise die Kamera-Ansicht zu verändern, und löst ihn einfach aus.

So könnt ihr den Einschlagsort präzise über das Visier der Waffe bestimmen. Der der Cluster-Schlag wird genau dort einschlagen, wo ihr mit dem Visier hingezielt habt. Habt ihr einen Feind oder eine ganze Gruppe in der Ferne gesichtet, könnt ihr sie so gemütlich aus sicherer Entfernung plattmachen.

Wie bekommt man überhaupt den Cluster-Schlag? Den Cluster-Schlag könnt ihr euch im Laufe eines Warzone-Matches an einer der vielen Vorratsstationen kaufen. Dieses starke Item kostet 3.000$ und damit sogar etwas weniger als die 3 besten Items, die man sich eigentlich in jeder Runde kaufen sollte.

Eine Vorratsstation

Ihr wollt mit Controller präziser zielen? Übrigens, falls ihr auf der PS4 oder Xbox One unterwegs seid oder generell mit dem Controller spielt, dann solltet ihr einen Blick auf eure Deadzone-Settings werfen. Denn nicht nur den Cluster-Schlag kann man präziser machen, sondern mit den richtigen Einstellungen auch das Zielen allgemein. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Besser zielen mit richtigem Deadzone-Setting – So geht’s