Ein Aufsatz macht eine Schrotflinte in CoD Warzone so stark, dass die Entwickler ihn deaktivieren

Call of Duty Warzone kämpft in der aktuell ersten Season mit so einigen übermächtigen Waffen-Builds: Nach der BAS-B triumphierten die Snakeshot Pistolen, dicht gefolgt von einem richtig miesen Loadout für eine Schrotflinte. Den benötigten, mächtigen Aufsatz deaktivierten die Entwickler nun kurzerhand.

Um welche Waffe geht es? Die problematische Waffe ist die Lockwood 300. Sie ist aktuell eine der besten Schrotflinten und wir listen sie in unseren 5 der besten Waffen und wie ihr sie perfekt ausrüstet für CoD MW3. Auch in der aktuellen Season 1 von Warzone ist die Waffe absolut mächtig, auch wenn sie etwas Übung im Umgang abverlangt.

Das aktuell beste Loadout für die Lockwood 300 für Warzone war bis vor Kurzem das folgende:

Mündung: Bryson Series XII Choke

Bryson Series XII Choke Lauf: Matuzek 812 Barrel

Matuzek 812 Barrel Schaft: Heist Stock Mod

Heist Stock Mod Unterlauf: Bastion Angled Grip

Bastion Angled Grip Abzug: Maelstrom Dual Trigger

Im Trailer seht ihr die neue Warzone-Map Urzikistan, die auch von dem Build betroffen war.

Welcher Aufsatz war problematisch und warum? Die Schrotflinte an sich hat bereits richtig Wumms, aber mit dem Maelstrom Dual Trigger als Abzug dominiert sie die Lobby. Hintergrund ist, dass ihr so beide Kugeln gleichzeitig abfeuern konntet.

Der Nachteil war, dass ihr nach jedem Schuss nachladen musstet. Sollten aber beide Kugeln getroffen haben, konntet ihr euren Gegner mit genau diesem einen Mal schießen für gewöhnlich erledigen.

Wer also mit der Lockwood 300 umgehen kann, hatte einen enormen Vorteil allen anderen Spielern gegenüber, deren Kugeln nicht ganz so viel Schaden auf einmal anrichteten. Wer sich die Doom-Variante der Schrotflinte übrigens kaufte, musste den Maelstrom Dual Trigger nicht freischalten: Dieser war standardmäßig bei der Waffe in dieser Form dabei.

Wie reagierten die Entwickler? Die Entwickler von CoD Warzone haben nun via X.com verkündet, dass sie die Funktionalität des Abzugs speziell für die Lockwood 300 in öffentlichen Matches deaktiviert haben. Ihr könnt den Maelstrom Dual Trigger zwar noch finden, ausrüsten und verwenden, die Lockwood 300 wird aber nicht mehr aus beiden Rohren gleichzeitig feuern.

Laut den Kollegen von Charlie Intel haben die Entwickler mit dem Release der Map Urzikistan damit begonnen, problematische Inhalte immer erst einmal zu deaktivieren, statt sie länger im Spiel zu lassen.

Die Spieler finden diesen Schritt auch anscheinend sehr gut – viele von ihnen melden sich auch unter dem Post zur Deaktivierung des Maelstrom-Abzugs diesbezüglich zurück. Die User ProRebornYT, Zyro_wz oder auch StoneMountain64 bedanken sich zum Beispiel direkt unter der Ankündigung.

Dennoch haben die Spieler natürlich noch genug Wünsche an die Entwickler. Ein Online-Game ist ein lebendes Objekt, das wie hier über viele Jahre hinweg immer weiter entwickelt und optimiert wird. Offenbar sind die Entwickler aktuell aber sehr schnell dabei, die Probleme zu beheben. Zuletzt tauchte übrigens ein drei Jahre alter Bug wieder im Spiel auf: Altbekannter Bug in CoD Warzone sorgt erneut für unfaire Siege, ist seit 3 Jahren ein Problem – Kehrt nach 2 Fixes jetzt wieder