CoD Warzone: Spieler klaut fliegenden Heli vom Gegner – So könnt ihr das auch

Zum Rundenbeginn in der Call of Duty: Warzone geht es oftmals um den Kampf rund um den Helikopter. Ein Spieler beweist jetzt, wie man diesen Kampf recht leicht gewinnen kann.

Um diese Situation geht es: Zum Start einer Runde ist ein Helikopter ein beliebtes Mittel. Bisher war es so, dass nur der Schnellste an das Flugobjekt kommt. Der Rest wird dann entweder direkt abgemetzelt oder kann vor dem startendem Hubschrauber noch flüchten.

Ein Clip zeigt nun aber, dass man auch auf dem Helikopter mitfliegen kann und vor dort aus dann ganz entspannt den Piloten ausschalten und in den Hubschrauber einsteigen kann.

So könnt ihr in einen fliegenden Helikopter einsteigen

Das ist der Clip: Das Video auf reddit hat verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit bekommen. Dennoch ist die Aktion darin großartig:

Wie kann man das machen? Wenn man aus dem Flugzeug springt und direkt einen Helikopter anpeilt, dann solltet ihr besonders schnell landen. Tipps fürs schnelle Landen haben wir in einem anderen Artikel für euch zusammengefasst.

Direkt nach der Landung solltet ihr euch auf die seitlichen Kufen des Helikopters stellen. Wenn dann jemand anders einsteigt und abhebt, dann fliegt ihr mit in die Höhe. Seid ihr die ersten, könnt ihr dann auch selbst einsteigen.

Wenn ihr dort auf der Seite steht, könnt ihr euren Gegner im Hubschrauber locker ausschalten. Dieser ist in der Situation recht machtlos, außer er gibt den Heli auf. In beiden Fällen bekommt ihr den Helikopter.

Warum ist der Trick so gut? Der Kampf rund um den Helikopter ist oftmals Glückssache. Viele Spieler wollen einen Hubschrauber zu Beginn und wer am schnellsten ist, bekommt ihn in der Regel.

Wenn ihr aber immer direkt auf den Kufen landet, kann der Gegner noch so schnell sein. Er steigt dann zwar siegessicher in den Helikopter, doch auf den Kufen lauert ihr, landet den Kill und kriegt zudem noch den Hubschrauber. Wichtig ist nur, dass ihr schnellstmöglich euren Landepunkt erreicht.

Noch mehr zu Helikoptern: Die Flugobjekte sind beliebte Fortbewegungsmittel in der Warzone. Wir haben euch in einem Artikel gezeigt, wie man Helis vom Himmel holen kann, ohne dafür eine Waffe zu nutzen.

Der Helikopter selbst kann allerdings auch als eine Waffe genutzt werden. Ein Spieler hatte seine Runde in der Warzone gewonnen, weil er den letzten Gegner per Helikopter ausgeschaltet hat. Er sprang einfach aus seinem Heli und lies ihn auf den Gegner fallen.