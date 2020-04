Der Kundschafter-Perk in Call of Duty: Warzone wird von vielen Spielern unterschätzt. Nun zeigen allerdings Fans des Perks, wieso dieser total unterschätzt wird.

Was ist der Kundschafter-Perk? Dieser Perk, auf Englisch Spotter genannt, ermöglicht euch das Auskundschaften feindlicher Minen und Claymores, sogar durch Wände und Decken. Wenn ihr dicht genug dran seid, dann könnt ihr sie sogar hacken und damit zum Explodieren bringen. Der Gegner bekommt davon nichts mit.

Dennoch ist der Perk „Kundschafter“ unbeliebter als andere Perks. Auf reddit haben Spieler jetzt gezeigt, warum das zu Unrecht der Fall ist.

Kundschafter-Perk in Warzone unterbewertet

Das ist das Problem mit den Perks: Die gelben Perks, worunter auch der Kundschafter fällt, sind ziemlich stark und oftmals wird Kundschafter nicht gewählt, weil andere Perks auf den ersten Blick einen größeren Vorteil bringen. So gibt es beispielsweise:

Fährtenleser (Tracker) – Man sieht die Fußabdrücke der Feinde für eine Zeit lang

Aufdrehen (Tune up) – 25 % schneller Wiederbeleben

Eifrig (Amped) – Schnellerer Waffenwechsel

Man hat also die Qual der Wahl bei den gelben Perks. Dass der Kundschafter-Perk allerdings eine gute Alternative ist, zeigen wir euch hier.

Ein anderer starker Perk in CoD Warzone sorgt für Aufsehen, weil er wohl ein wenig kaputt ist.

Das macht den Kundschafter-Perk so gut: Betritt man ein Haus und merkt, dass in den oberen Geschossen Gegner sind, dann läuft man oftmals schon in eine gut gestellte Claymore oder Mine rein. Der Perk zeigt euch aber direkt an, ob und wo sich diese Fallen der Gegner befinden.

Obendrauf könnt ihr dank des Perks sogar die Minen und Claymores hacken. Euer Gegner bekommt im besten Fall davon nichts mit und rechnet weiterhin damit, dass ihr in seine Fallen laufen werdet.

Ihr könnt dann allerdings ganz leise losgehen und die Gegner völlig überraschen und fies von hinten ausschalten. Ein reddit-User hat das eindrucksvoll gezeigt und ein ganzes Nest an Gegnern ausgeschaltet, das sich etwas zu sehr auf seine Tretminen verlassen hat:

Oftmals trefft ihr dann auf campende Sniper. Tipps, wie ihr ein guter Sniper werdet, zeigen wir euch hier.

Es gibt einen weiteren Vorteil: Wenn ihr die Minen hackt, arbeiten sie für euch. Wenn ein Gegner also nach dem Hacken durch seine Mine läuft, erwartet ihn eine böse Überraschung. Ihr könnt sogar durch Wände hacken und damit schwer erreichbare Gegner erledigen.

Ein Clip auf reddit zeigt die starke Fähigkeit im Einsatz:

Ihr solltet also durchaus drüber nachdenken, euch vielleicht mit dem Kundschafter-Perk auszurüsten. Wir haben den Perk auch in unserer Liste der besten Ausrüstung erwähnt. Dort seht ihr, wie ihr am besten euer Loadout zusammenstellen solltet.