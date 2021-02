Eine schnelle Landung sorgt für Vorteile beim Start in ein Match der Call of Duty: Warzone. Wie wäre es also, wenn ihr landen könntet, ohne den störenden Fallschirm zu öffnen? MeinMMO hat da einen kleinen Trick für euch – aber Achtung: Das ist nichts für schwache Nerven.

Was bringt eine schnelle Landung in Warzone? Viele Spieler haben ihre Lieblings-Spots im Battle Royale Call of Duty: Warzone. Sind das beliebte Orte, die auch gern von anderen Spielern besucht werden, müsst ihr schnell am Boden sein, um euch einen Vorteil zu sichern.

Ihr könnt dann schon eine Loot-Kiste für Waffen öffnen oder die ersten Schüsse auf einen Feind setzen, der noch gemütlich mit dem Fallschirm hinter euch her segelt.

Um schneller zu landen, empfehlen wir euch in unserem Special zu den besten Settings der Warzone, das automatische Öffnen des Fallschirms zu deaktivieren. Mit einem kleinen Trick könnt ihr diese Mechanik auf die Spitze treiben und braucht den Fallschirm überhaupt nicht mehr öffnen. MeinMMO zeigt euch, wie das funktioniert.

Warzone: Landezone Satellitenschüssel

Wie kann ich ohne Fallschirm sicher landen? Dafür könnt ihr Satellitenschüsseln nutzen, die überall auf der Map Verdansk verteilt zu finden sind. Trefft ihr bei eurer Landung auf den richtigen Punkt der Satellitenschüssel, überlebt ihr euren Sturz und seid direkt bereit für Action.

Die Empfangsgeräte sind dabei großzügig auf der Map verteilt. Gibt es bei eurem Spot ein größeres Haus, dann findet ihr auch oft eine Satellitenschüssel auf dem Dach. Besonders viele Schüsseln gibt es in „Downtown“, dem Innenstadt-Bereich der Warzone in Verdansk.

Wenn man darauf achtet, findet man so einige Schüsseln in Verdansk.

Wie funktioniert das genau? Um den Sturz zu überleben, müsst ihr direkt auf dem Parabolspiegel landen. Das ist der abgerundete Teil, der die Empfänger wie eine Schüssel aussehen lässt.

Erwischt ihr den Rand, landet auf dem Empfangskopf oder die Streben, die den Empfangskopf halten, trifft euch die volle Wucht des Sturzes. Erwischt ihr aber den abgerundeten, konkaven Teil, bremst das euren Sturz und lässt euch die Aktion überleben.

MeinMMO hat den Trick ausprobiert und ein paar Anläufe gebraucht – doch mit etwas Übung ist die Landung planbar und der Trick durchaus nützlich.

Landet nur auf der Schüssel in der Mitte – sonst tuts weh.

Übung verbessert den Empfang

Wie sollte ich das am besten Nutzen? Haltet in euren Matches Ausschau nach den Schüsseln und merkt euch Positionen an Spots, an denen ihr oft runterkommt.

Solange ihr die Positionen nicht so gut kennt, könnt ihr in Situationen, in denen ihr weiter Weg von der Flugroute des Start-Fliegers landet, nach den dunklen Schüsseln Ausschau halten und damit den Fallschirm beim Landen sparen.

Kennt ihr euch mit den Schüsseln besser aus, könnt ihr euch auch direkt aus dem Flieger auf die Empfänger stürzen. Das Risiko ist jedoch hoch, dass ihr dann nicht richtig auf der Schüssel landet und down geht.

Generell empfehlen wir euch, die Landung auf den Schüsseln vorher in einem Spaß-Match oder einer Runde Beutegeld zu üben. Nach ein paar Versuchen dürftet ihr den Dreh raus haben und könnt euch so einen dicken Vorteil verschaffen gegenüber Spielern, die den Fallschirm ein paar Meter über dem Boden ziehen.

Die Zeit, die ihr dabei spart, ist zwar gering. Doch bei einem Start in einem Gebiet mit vielen Feinden kann genau dieser kleine Vorsprung den Unterschied ausmachen. Wägt vorher aber immer Risiko und Nutzen ab – je mehr ihr übt, desto geringer ist das Risiko. Aber einfach mal so ohne Fallschirm zu landen, ist meist keine gute Idee. Mehr Tipps zur Landung in Warzone findet ihr hier.